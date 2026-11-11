Гонщики кампусу 2 сезон: що відомо про продовження французької мелодрами

У листопаді платформа Prime Video представила своїм підписникам новий романтичний серіал, який швидко встиг завоювати прихильність глядачів. Французьке багатосерійне телешоу Гонщики кампусу (Водії кампусу) отримало доволі високі глядацькі оцінки й розпалило бажання дізнатися, що буде далі.

У нашому матеріалі розповідаємо, чи планує Prime Video Гонщики кампусу 2 сезон та коли він може вийти.

Чи буде 2 сезон серіалу Гонщики кампусу

Романтичний серіал про закоханих із університету Белроуз вийшов на Prime Video минулого тижня — 6 листопада. Загалом історія має шість епізодів і вони усі одразу стали доступними для перегляду минулої п’ятниці.

Серіал Гонщики кампусу розповідає про студентку університету Белроуз Лоїс, яка раптово опиняється на вулиці, після того, як хлопець вирішує її покинути. Неприємні події зіштовхують дівчину із багатим студентом Лейном, який є співзасновником популярного застосунку Campus Drivers для спільних поїздок на ретроавтомобілях.

Хоча Лоїс та Лейн дуже різні, це не заважає зародженню глибших почуттів одне до одного, ніж просто дружба. Фінал серіалу залишається відкритим. Тому глядачів очікувано цікавить — чи буде у Водіїв кампусу 2 сезон.

Наразі Prime Video не повідомляла про плани зняти наступний сезон, однак відомо, що серіал є екранізацією першої книги однойменної серії письменниці К.С. Кілл, яка загалом складається з п’яти частин. Відомо, що кожна наступна книга розповідає про нову пару серед водіїв кампусу.

Коли може вийти Гонщики кампусу 2 сезон

Оскільки продовження телепроєкту наразі не підтверджено, тому ніхто не знає, коли очікувати на нову частину. Однак оглядачі прогнозують можливий вихід 2 сезону не раніше 2028 року.

Відомо, що зйомки першого сезону тривали з жовтня 2025 року до січня 2026-го включно. Прем’єра відбулася через 9 місяців після завершення знімального процесу. У книзі події відбуваються в США, натомість творці серіалу вирішили показати цю історію на тлі французьких краєвидів.

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Фото: скриншот з YouTube

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