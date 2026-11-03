Джинні та Джорджія 4 сезон: дата виходу, актори і сюжетні повороти

Серіал Джинні та Джорджія повертається — фанати вже в очікуванні четвертого сезону. Ще у 2023 році Netflix зробив сміливий крок і замовив одразу третій і четвертий сезони.

Що відомо про історію, продовження якої не дає спокою мільйонам глядачів — розказуємо далі.

Джинні та Джорджія 4 сезон: коли вийде продовження

Конкретної дати прем’єри поки що немає. Однак Netflix вже підтвердив, що нові серії з’являться в 2027 році. Продовження серіалу Джинні та Джорджія потрапило у добірку майбутніх фільмів та шоу для підлітків, які варто подивитися на Netflix.

Відомо, що зйомки 4 сезону завершилися весною 2026 року, постпродакшн телепроєкту тривав протягом усього літа.

Серіал Джинні та Джорджія 4 сезон — що відомо про сюжет

Творці серіалу обіцяють зробити сюжет іще більш емоційним та заплутаним. В останній серії третього сезону з’ясувалося, що Джорджія вагітна, але хто батько її дитини — загадка. Це може бути Пол або Джо, поки що глядачам лишається будували власні здогадки.

Також інтригує, що минуле Джорджії знову вдирається в її життя — на цей раз до неї заявилися батьки, а ще колишній коханий телефонує з в’язниці з дивним попередженням.

Це означає, що привиди дитинства та бурхливої молодості знову наближаються, і тепер уже неможливо їх ігнорувати.

Загалом вважається, що новий сезон глибше дослідить тему повторюваності в житті батьків та дітей, коли діти мимоволі наслідують їхній шлях. Приміром, Джинні стає схожою на Джорджію. Серіал поступово з драми перетворюється на історію з великим психологічним підґрунтям.

Акторський склад обіцяють залишити практично без змін — на екрані знову будуть ті ж самі обличчя: Антонію Джентрі (Джинні) та Браєнн Гові (Джорджія).

Якщо тільки плануєш подивитися серіал Джинні та Джорджія: коротко про інтригу

Джорджія — молода мама з темним минулим, яка постійно втікає від проблем, і з законом зокрема теж. А її дочка Джинні — розумна дівчина-підліток, яка намагається знайти себе.

Вони переїжджають у нове містечко, де Джорджія сподівається почати все з нуля. Але її наздоганяють старі секрети — вбивства, махінації й брехня.

Джинні дізнається правду про маму та опиняється перед вибором: залишитися у сім’ї, де її люблять або втекти від небезпеки минулого. А ще труднощі з друзями, коханням, школою, поліцією… що буде далі — дивися сам/а.

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Фото: скриншот з YouTube

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