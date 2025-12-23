Коли вийде Емілі у Парижі 6 сезон: все, що відомо про продовження серіалу

У грудні 2025 року на екрани вийшов 5 сезон Емілі в Парижі — і фанати серіалу на одному подиху переглянули усі десять епізодів шоу, сюжет якого просто зітканий з романтики, моди й непередбачуваних любовних поворотів.

Пригоди знову перенесли Емелі за межі Парижа і закінчилися… класичним відкритим фіналом, тепер саме цей момент підігріває нетерпіння мільйонів фанатів.

Коли вийде 6 сезон Емілі в Парижі, і чи планують його взагалі – найсвіжіші новини для тебе у матеріалі.

Коли вийде 6 сезон Емілі в Парижі на Netflix

Поки що Netflix не назвав дату виходу 6 сезону і не оголосив, коли саме можуть вийти нові серії.

Але навіть без офіційного анонсу є кілька дуже переконливих сигналів, що шоу триватиме. Приміром:

Netflix вказав Емілі в Парижі серед шоу, які мають повернутися у 2026 році, і це виглядає як натяк на продовження.

Не визнають серіал закритим і творці та актори. Шоуранер Даррен Стар казав, що історія може тривати стільки сезонів, скільки її захочуть дивитись, а акторка Лілі Коллінз часто натякає, що ще не готова попрощатися зі своєю героїнею.

Але найголовніша оптимістична новина: завершальний епізод 5 сезону залишив двері відкритими — любов між Емілі та Габріелем знову прокинулась, на горизонті маячать нові романтичні локації, а на Емілі чекають інші випробування як у професії, так і у стосунках з друзями. і все це дає багатий матеріал для 6 сезону.

Читати на тему Емілі в Парижі 5 сезон: що відомо про дату виходу та сюжет нових пригод героїні Розповідаємо, чого очікувати від п’ятого сезону популярного серіалу Емілі в Парижі.

Емілі в Парижі 6 сезон: ймовірна дата виходу

Хоча точної дати прем’єри немає, можна спробувати вирахувати її, дивлячись на темпи виходу попередніх сезонів: сезон 4 виходив літа й осені 2024 року, наступний. п’ятий — у грудні 2025 року.

Якщо Netflix погодиться на продовження і серіал повернеться до звичного циклу виходу, його, ймовірно, варто чекати десь у кінці 2026 або на початку 2027 року.

Тож хоча офіційної дати немає, повернення Емілі, можливо — справа вже майбутнього року.

А ще читай про приємну новину: зірка Емілі в Парижі стала мамою — Лілі Коллінз поділилась чуттєвими фото первістка.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!