Емілі в Парижі 5 сезон: що відомо про дату виходу та сюжет нових пригод героїні

Емілі в Парижі — один із тих серіалів Netflix, на який чекають фанати у всьому світі. Цей серіал сподобався багатьом модними образами. Адже усі герої мають свій стиль та не відстають від тенденцій фешн-світу. Четвертий сезон закінчився, тому люди шукають, коли вийде Емілі в Парижі 5 сезон.

І для фанатів є радісні новини, адже Netflix на платформі Tudum офіційно підтвердив продовження серіалу. Спонукають робити продовження рейтинги Емілі в Парижі та незакінчена історія головної героїні.

Серіал про Емілі, яка підкорює Париж є одним з найпопулярніших на стримінговій платформі.

4 сезон посів перше місце в рейтингу Netflix Global Top 10 на момент прем’єри в серпні. А за перші чотири дні він набрав 19,9 млн переглядів, потрапивши в десятку найкращих у 93 країнах, і залишався в цьому списку чотири тижні поспіль.

Тож Netflix має сенс знімати Емілі в Парижі 5 сезон.

Емілі в Парижі 5 сезон: що відомо про сюжет

В кінці четвертого сезону Емілі опиняється у Римі для відкриття нового офісу своєї компанії. Там вона знайомиться з новим хлопцем Марчелло, він має стати її новою пригодою.

Тож події 5 сезону відбуватимуться в Італії, але серіал не змінить свою назву.

Творець Емілі в Парижі Даррен Стар розповів Tudum, що відкриття нового офісу в Римі було викликане бажанням “випереджати глядачів і вести їх у несподівані місця”.

Читати на тему Дім Дракона 3 сезон: сюжет та ймовірна дата виходу Коли чекати на вихід 3 сезону Дому Дракона і про що нова історія — читай у матеріалі

Акторка Лілі Колінз, яка грає роль Емілі, зізнається, що з нетерпінням чекає, що станеться між її героїнею та Марчелло.

— Марчелло — це зовсім інша пригода, яку ми хочемо для Емілі, тому що ми зрештою хочемо, щоб Емілі могла мати кращий баланс між роботою та особистим життям.

Ми хочемо, щоб Емілі могла посміхатися без будь-яких умов. Хочемо бачити її поза режимом відпустки. І він (Марчелло) приходить у той ідеальний час, — ділиться Колінз.

Стар також підтвердив, що стосунки Емілі та Марчелло розвиватимуться у 5 сезоні. Він впевнений, що між героями є справжня іскра і справжній романтичний зв’язок.

Емілі в Парижі 5 сезон: дата виходу

Дату виходу Емілі в Парижі 5 сезон нарешті оголосили. Видання Variety повідомило, що прем’єра відбудеться 18 грудня 2025 року. Тож чекаємо з нетерпінням на нові пригоди Емілі.

Ще одним популярним серіалом платформи є Бріджертони. Третій сезон поставив на вуха фанатів у всьому світі. Тож читай, коли вийде четверти сезон серіалу Бріджертони.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!