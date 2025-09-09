Буде надзвичайно пікантним! Серіал Бріджертони продовжили на четвертий сезон

Ті, хто встиг подивитися фінал третього сезону Бріджертонів, певно, приємно шоковані. Якщо тобі теж знадобилася пачка паперових серветок і ти відчув (-ла) увесь спектр емоцій, скоріш за все, ти чекаєш, коли вийде 4 сезон серіалу Бріджертони. Без спойлерів розповідаємо далі!

Бріджертони 4 сезон: дата виходу

Глядачі в Мережі почали дискутувати, які пари будуть наступними. Адже за кінцівкою третього сезону було зрозуміло, що з Бріджертонами ми ще не прощаємося. А головним героєм цього разу стане улюбленець глядачів — Бенедикт Бріджертон.

Здається, хтось нарешті привернув увагу самого містера Бенедикта Бріджертона, — йдеться в тизері від Netflix.

Шоуранерка проекту Джес Браунелл в інтерв’ю для The Hollywood Reporter розповіла, що неодноразово проговорювалася про наступного головного героя сезону. І додала, що дуже схвильована від роботи над четвертим сезоном.

Ми наближаємося до кінця роботи над сценарієм. І я відчуваю, що це одна з найкращих моїх робіт і найкращих робіт моєї сценарної групи.

Команда працює на повну, щоб задовольнити численних фанатів серіалу. Новий сезон має бути “надзвичайно пікантним”, розповіла Браунелл. Цікаво побачити, як ще можна збільшити пікантність сцен.

Netflix оголосив дату виходу четвертого сезону Бріджертонів — прем’єра відбудеться у 2026 році, а нова частина розповість історію кохання Бенедикта та Софі.

Бріджертони: трейлер 4 сезону

