Гаррі Поттер і прокляте дитя: сюжет, актори та коли чекати на великих екранах

У 2016 році фанати Гаррі Поттера отримали жадане. Його всесвіт повернувся у кінотеатри: з’явилися Фантастичні звірі, а на лондонській сцені вийшла п’єса Прокляте дитя. І от тепер, через вісім років, передчуття нового сезону Поттера вже витає у просторі. І прем’єра здається усе реальнішою завдяки трейлеру, який активно віруситься в Мережі. Коли вийде на екрани Гаррі Поттер і прокляте дитя, і які інтриги супроводжують підготовку до зйомок — читай у матеріалі.

Гаррі Поттер та його франшиза Фантастичні звірі

Фентезі-франшиза Фантастичні звірі, яку кілька років поспіль розвивали творці Гаррі Поттера Джоан Роулінг та студія Warner Bros, зосередилася на передісторії Поттеріани — дія нових серій франшизи розгортається в десятиліттях, які передували часам “хлопчика, який вижив”.

Абсолютна більшість фанатів Поттеріани радіють і цьому, проте є й такі, хто досі мріє побачити на великому екрані героїв оригінальної серії й дізнатися, що з ними сталося після завершення навчання в Гоґвортсі.

Та матеріал для екранізації у студії Warner Bros вже є — це Гаррі Поттер і прокляте дитя, яке, по суті, є восьмою книгою Поттеріани. Її написала особисто Джоан Роулінг, і у вигляді п’єси Прокляте дитя вже побачили на сценах у різних країнах світу.

У США постановка Гаррі Поттер та прокляте дитя виявилася однією з найпопулярніших на Бродвеї.

Тож цілком зрозуміло, що тепер усі чекають побачити цю цілком успішну і, безсумнівно, касову історію вже на екрані.

Сценарій п’єси на основі книги Джоан Роулінг писав титулований сценарист Джек Торн. Але ще до цього, у квітні 2016 року, авторка Поттера зустрічалася з керівництвом Warner Bros, і фанати запідозрили, що сторони домовилися про потенційну екранізацію Гаррі Поттер і прокляте дитя. Згодом, однак, з’ясувалося, що то були переговори про франшизу Фантастичні звірі й де їх шукати.

Тепер відомо, що фінансовий успіх Фантастичних звірів дещо розчарував продюсерів, і вони знову повернули погляди в бік оригінальної епопеї. Тож питання коли вийде Гаррі Поттер та прокляте дитя інтригує усіх.

Сюжет фільму Гаррі Поттер та прокляте дитя

За сюжетом Гаррі Поттер зі Спасителя Британії перетворюється на завантаженого роботою службовця Міністерства магії, чоловіка та батька трьох дітей-школярів.

Тож поки Гаррі стикається з наслідками минулого, його молодший син, Албус, бореться з вантажем сімейної зіркової спадщини, яка тягарем лягає на його плечі.

Інтрига набирає сили, коли син Гаррі Поттера Албус разом із сином Драко Малфоя Скорпіусом намагаються скористатися маховиком часу і повернути його назад. Але моховик виявляється несправним, і герої лишаються в минулому. Чим далі вони рухатимуться, тим більше помилок робитимуть.

Коли вийде Гаррі Поттер та прокляте дитя

Передвісником фільму вважають трейлер, який активно поширюється Мережею, хоча вже ні для кого не секрет, що це — фан-трейлер від Teaser PRO, у якому використані кадри з минулих фільмів про Чарівний світ та інші недавні спін-оффи.

Виникають питання й щодо ключових акторів: чи побачать фани Деніела Редкліффа та Емму Вотсон у восьмій серії Поттеріани? Адже ходять чутки, що вони скептично поставилися до свого повернення в ролі.

Водночас Руперт Грінт, виконавець ролі Рона Візлі, з неабияким ентузіазмом висловився про своє повернення. Він заявив, що був би готовий зніматися, якби “всі головні герої також повернулися”.

На жаль, і зі старшого покоління професорів Гоґвортсу, далеко не всі зможуть долучитися до зйомок: деякі пішли з життя. Серед них Майкл Гембон (Дамблдор), Роббі Колтрейн (Хагрід) та Алан Рікман (Снейп).

Але, за попередніми даними, продовження фантастичної саги про чарівника все ж заплановане.

Гаррі Поттер і прокляте дитя може з’явитися на екранах, але не раніше початку 2026 року.

