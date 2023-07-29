Усоте дивишся Гаррі Поттера? Добірка фільмів з Денієлом Редкліффом, що не дасть засумувати ввечері

Якщо ти фанат(-ка) акторської гри Денієла Редкліффа, а Гаррі Поттера учергове дивитися не хочеться — не біда! На щастя, він грав у багатьох інших фільмах, що варті уваги. Читай у матеріалі, які фільми з Денієлом Редкліффом подивитися цього вечора — добірка цікавого кіно.

Фільми з Денієлом Редкліффом: добірка цікавого кіно

Відомий з дитинства за роллю Гаррі Поттера Денієл Редкліфф зіграв у багатьох фільмах, які полюбилися глядачам. Але попри це, впізнаваність йому подарувала саме дитяча роль. Якщо тобі подобається цей актор, видання Vogue поділилося добіркою фільмів, які варто переглянути.

Втеча з Преторії

Цей фільм оповідає про двох активістів, що пропагували боротьбу з расизмом у ПАР. Після їхнього арешту та запроторення до в’язниці, з якої неможливо втекти, друзі усе ж планують втечу.

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Колонія розташована на острові та є місцем, яке суворо охороняється. Щоб утекти, доводиться змовлятися з ув’язненими. Але увійти в коло довіри арештантів складно, і здається, майже неможливо. Чи зможуть чоловіки втекти з Преторії — дивися у фільмі.

Джунглі

Друзі прямують до Болівії, щоб дослідити незвідані ліси Амазонки та отримати екзотичні враження. Але провідник раптово зникає, тому компанія залишається сам на сам із дикими джунглями.

Так пригода перетворюється на боротьбу за виживання. Дивись у фільмі та дізнавайся, як протриматися в нетрях тропіків кілька тижнів.

Віктор Франкенштейн

Дует Денієла Редкліффа з Джеймсом Мак-Евоєм — це справді фантастика. Фільм заснований на історії про монстра Франкенштейна. Редкліфф грає роль помічника схибленого генія.

Раніше він терпів образи та працював у цирку. Але тепер він здоровий, допомагає своєму наставнику підкорити науку та допомогти всім, хто цього потребує. Чи здійсняться наміри?

Абсолютна влада

Агент ФБР проникає в банду расистів, де має викрити терористичні змови. Учасниками організації є скінхеди, хулігани, навіть поважні люди. Усіх їх об’єднує те, що заради ідеї вони ладні знищити навіть своє місто.

Гра Редкліффа в цьому фільмі варта уваги, тому дізнайся, чим усе закінчилося.

В’ючна тварина

Пілот та водночас наркокур’єр. У такій безвиході опинився герой фільму, адже його дружина серйозно хвора, а грошей на лікування не вистачає. Аби заробити, чоловік погоджується провезти наркотики літаком.

А після цього розповідає все поліції, бо його мучить сумління. Перед героєм вибір: відвезти наркотики картелю чи співпрацювати з урядом, який пообіцяв порятунок дружини.

Людина — швейцарський ніж

А як щодо ролі мертвого тіла? Для Денієла Редкліффа — просто. Він грає мерця Менні, який є корисним, як швейцарський ніж. Він стає єдиним другом чоловіка, що опинився на безлюдному острові.

Хлопець починає дружити з трупом, і знаходить справжню радість життя. Трохи дивний сюжет точно вартий уваги!

Вбий своїх коханих

Фільм, заснований на реальних подіях, оповідає історію студентів. Вони стануть відомими письменниками та представниками бітників. Друга світова руйнує їх шаблони життя, а знайомство з викладачем розширює світогляд. Чим усе закінчиться — дивися у фільмі.

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