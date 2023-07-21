Цей фільм хапає за горло з самого початку, і ти не можеш перевести подих! Кілліан Мерфі про стрічку Оппенгеймер

Одна з найочікуваніших та найпотужніших стрічок 2023 року Оппенгеймер уже з’явилася в українському прокаті. Прем’єра фільму відбулася 20 липня, тож усі охочі вже можуть сходити у кінотеатр. Але будь готовий(-а) до того, що фільм триває три години.

Кінокартина розповідає про Роберта Оппенгеймера — батька ядерної бомби — та подію, яка назавжди змінила світ.

Виконавець головної ролі Кілліан Мерфі розповів про знімання фільму та чому його варто дивитися саме в кінотеатрі. У Vogue.ua розповіли думку актора щодо того, чому фільм резонує із сьогоденням.

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Про акторський склад фільму

Оппенгеймер зібрав на знімальному майданчику одних із кращих та популярних акторів: Емілі Блант, Метт Деймон, Гері Олдман, Флоренс П’ю, Роберт Дауні молодший та інших. Тож акторська гра у фільмі має бути на висоті.

Кілліан зізнається, що ніколи не думав, що працюватиме з усіма цими акторами в одному фільмі.

Я вважаю, що це один із найкращих сучасних ансамблів, які зібрав Крістофер Нолан. Але це лише показує, що всі хочуть працювати з ним.

Мерфі зазначив, що це було подарунком працювати з талановитими акторами щодня. Але коли зранку розумів, що гратиме сцену з Меттом Деймоном, Кеннетом Брана, Емілі Блант або Гері Олдманом, то відчував напруження.

— Отже, мені доводилося трохи “збільшити гучність” і у власній грі (сміється — ред).

Про перегляд завершеного фільму

Мерфі зазначає, що під час роботи з Ноланом на майданчику немає моніторів. Тому не можна побачити якісь уривки чи кадри під час знімального процесу.

— Перший кадр фільму, який я побачив, був трейлером. Потім, коли я нарешті побачив готовий фільм, це було приголомшливо. Оскільки між завершенням фільму та його переглядом був проміжок, думаю, у мене була певна дистанція.

Актор зізнався, що не любить дивитися на свою гру у фільмах, але Оппенгеймер сильно його вразив.

— Це дійсно важливий кінематографічний та захопливий досвід, особливо в IMAX. І я це відчув. Я хотів би подивитись, можливо, ще раз із глядачами.

— Як ви думаєте, чому для глядачів так важливо відчути Оппенгеймера саме в кінотеатрах?

Ірландець акцентує, що для нього це найкращий спосіб відчути фільм. Ніщо тебе не відволікає: ти не готуєш собі чай чи не йдеш постійно в іншу кімнату.

— Ти інвестував(-ла), заплатив(-ла) свої гроші, отримав(-ла) снеки й готовий(-а) (до перегляду — ред.)!

Для мене в цьому є щось надзвичайно романтичне. Крім того, я вважаю, що особливим у цьому фільмі є те, що він розповідає про світ.

Стрічка справді роз’яснює, що означає бути людиною, говорить про нашу відповідальність на цій планеті та чому наша сила — це іноді надзвичайно руйнівна та жахлива зброя.

Мені здається, саме Трюффо сказав, що ми йдемо на фільми не лише для того, щоб втекти від життя, а й щоб дізнатися про життя. Вважаю, що Оппенгеймер — один із тих чудових фільмів, що неймовірно цікаві, але водночас змушують задуматися.

Кілліан описує роботу Крістофера Нолана як неймовірного візуала, який цікаво працює з акторами.

Чому Оппенгеймер резонує із сьогоденням

— Оппенгеймер — універсальна історія, до якої підключаються всі люди. Усі розуміють теми, які є в цьому фільмі. Нолан задає глядачам великі запитання, а відповідей не дає. Вважаю, що це чудове кіно. Це водночас і трилер, і історія кохання, і, як на мене, тут є елементи жахів. Це все викликає резонанс в аудиторії.

Цей фільм хапає за горло від самого початку, і ти просто не переводиш дихання. Зараз ми живемо в ядерну епоху через те, що сталося тоді. Роберт Оппенгеймер змінив світ, відтоді ми живемо з наслідками цієї події.

Ще одна стрічка, яка вийшла у прокат в один день з Оппенгеймером, — Барбі. Попри комедійний жанр та яскраві рожеві кольори, фільмі порушує і серйозні теми. Пропонуємо тобі почитати рецензію на фільм Барбі, вона може заохотити тебе до перегляду фільму.

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