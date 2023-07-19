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Постмодерністська казка від Ґрети Ґервіґ: рецензія на стрічку Барбі

Кирило Пищиков, кінокритик 19 Липня 2023, 22:00
Фільм Барбі 2023 - рецензія на стрічку від Кирила Пищикова
Фото: IMDb

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