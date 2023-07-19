Постмодерністська казка від Ґрети Ґервіґ: рецензія на стрічку Барбі

Цього тижня в український прокат виходить довгоочікуваний фільм Ґрети Ґервіґ Барбі з Марго Роббі та Раяном Гослінгом в головних ролях. Кінокритик Кирило Пищиков вже встиг подивитись фільм і вважає, що це насправді набагато складніше кіно, ніж може здатись на перший погляд.

Фільм відкривається з омажу до культової стрічки Стенлі Кубрика Космічна Одисея 2001, але замість чорного моноліту ми бачимо велетенську Барбі (Марго Роббі), а навколо неї купкуються не мавпи, а маленькі дівчатка з ляльками.

Уже з цієї сцени, що була в одному з тизерів, стає зрозуміло, наскільки великими є амбіції Ґрети Ґервіґ. Проте далі глядача переносять в казковий Барбіленд, де Барбі кожен день проживає свій найкращий день. Сам Барбіленд представ як феміністська утопія, де всім керують жінки.

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Проте одного дня героїня Марго Роббі раптом починає думати про смерть, а ідеальний день перетворюється у звичайний. Щоб повернути своє ідеальне життя, Барбі вирушає у світ реальний, щоб знайти дівчинку, яка нею грається, адже між ними існує зв’язок. Проте на хвіст героїні Роббі падає Кен (Раян Гослінг), а подорож в реальний світ призведе до несподіваних наслідків.

У часи, коли Голлівуд застряг в нескінченних сиквелах/рімейках/перезапусках, Барбі дійсно відчувається ковтком свіжого повітря, хоча фільм також опирається на інтелектуальну власність та спадщину найвідомішої ляльки в історії, проте Ґреті Ґервіг вдалось підійти до цього фільму з надзвичайною креативністю та любов’ю.

Так, багато в чому стрічку все ще можна вважати типовим продуктом капіталізму та однією величезною рекламою.

Проте американська режисерка все ж не просто просуває образ ляльки Барбі, але й значною мірою його переосмислює.

Так фільм показує негативні наслідки продажу ляльки такі як нереалістичні стандарти краси чи показовий консюмеризм, але також говорить про вплив Барбі в контексті репрезентації жінок, адже саме ці ляльки показували жінок в різноманітних ролях від Барбі-лікарки до Барбі-президентки.

Єдине, що слід відзначити — присутність корпорації Mattel в сюжеті стрічки є досить суперечливою. З однієї сторони, фільм непогано іронізує над корпоративною історією, з іншої — ця іронія аж занадто солодка та компліментарна, тому повірити у “велику місію” корпорації Mattel досить складно, та і взагалі її присутність в сюжеті наче є зайвою.

Мабуть, Ґрета Ґервіґ, її чоловік та співавтор сценарію Ноа Баумбах це теж розуміли, і включили цю корпоративну історію мінімально. Натомість креативне подружжя сфокусувало сюжет навколо протистояння ілюзорного та реального світів. При чому можна знайти багато прочитань з цього сюжету.

Наприклад, Барбі — це досить чітка історія про дорослішання, і не дарма внутрішній конфлікт героїні Марго Роббі починається саме з моменту, коли вона починає думати про смерть.

Цей момент є символічним, адже саме думки про смерть є ознакою кінця дитинства, коли кожен день сприймається як ідеальний, і навіть якщо якісь проблеми виникають, наступного дня вони забудуться. Але думки про смерть змушують Барбі прокинутись та відчути екзистенційний жах, а після цього кожен день уже ніколи не може бути ідеальним.

Це також яскраво підкреслено в другорядній сюжетній лінії матері Петунії (Америка Феррера) та доньки Саші (Аріана Грінблатт) в реальному світі, де мати згадує щасливі моменти з донькою, коли вони грались з Барбі, проте наразі звичайна жінка вже не може зануритись у світ фантазій, натомість фантазує про більш реалістичну версію ляльки: Барбі з целюлітом; Барбі, що думає про смерть; Барбі в депресії тощо.

Окрім цього, Барбі — це, звісно, що й потужне феміністське висловлювання. Тут Ґрета Ґервіґ дає собі волю і досить креативно висміює патріархальні установки. Чого лишень варта сцена, де Петунія видає здоровенний монолог парадоксів, з якими жінки стикаються в реальному житті, який породжує когнітивний дисонанс у всіх Барбі та стає важливим рушієм сюжету.

Не настільки важливою з точки зору посилу, але важливою для гумору стає роль Кена — не хочеться спойлерити, що саме відбувається з героєм Гослінга, проте це дійсно смішна сюжетна арка, що в фіналі навіть набуває трагічних нот.

Ну і, звісно ж, протистояння ілюзорного та реального світів є ключовим, причому саме в ньому Ґервіґ не дає однозначної оцінки. Чи настільки вже ідеальний Барбіленд? Чи це просто черговий різновид Матриці, утопічне місце, яке насправді ніяк не готує дівчат до реального життя — така собі інфантильна бульбашка, вихід з якої причиняє безліч травм.

Чи навпаки Барбіленд — це та утопія, до якої треба рухатись, адже в реальності домінування чоловіків породжує не менш химерний і жорстокий світ. Здається, що правда десь посередині, але фільм так чи інакше не схиляється повністю на якусь сторону.

Попри всі контексти та можливості для трактування, Барбі — це ще і по-справжньому постмодерністське кіно, адже переплітає в собі безліч різноманітних сюжетів та жанрів: Чарівник Країни Оз, вищезгадана Матриця, мюзикли, дорослішання, сепарація, пошук себе та багато іншого.

Завдяки цьому стрічка Ґервіґ стає чудовим кіно для багаторазового перегляду, бо з першого разу вловити всі відсилання та жарти досить складно.

Проте це все ще не ідеальне кіно. Попри досить простий сюжет, Ґрета Ґервіґ підіймає багато морально-етичних питань: і про патріархат, і про дорослішання, і про пошук себе, і про залежність, і про інфантильність, і про корпоративну жадобу. На жаль, така кількість питань і моральних висновків перевантажують фільм. Барбі б точно виграла, якби Ґервіґ зосередилась на двох-трьох темах замість того, щоб охопити все.

Але чи це руйнує стрічку? Зовсім ні. Барбі — все ще чудове літнє кіно з купою жартів, хорошими музичними номерами, неперевершеною Марго Роббі та смішним Раяном Гослінгом. І попри купу сенсів, які закладені в цей фільм, насправді ним можна насолодитись навіть, якщо повністю вимкнути голову. Але краще все ж не вимикати.

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