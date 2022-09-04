Поглянь на своє життя під кутом оптимізму: топ-10 фільмів, що надихають та мотивують

Під час війни треба як ніколи не втрачати оптимізму та віри у Перемогу. На фоні негативних новин це робити часто складно.

Тож необхідно підзаряджатися позитивною енергією. Дієвий спосіб – подивитися цікавий, легкий та мотиваційний фільм. Вікна зробили для тебе таку підбірку з різних жанрів.

Дивись в обидва боки

Комедійна драма про дівчину, яка у день випускного робить тест на вагітність. З того моменту її життя розділяється на дві паралельні реальності.

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Головна героїня Наталі одночасно проживає два життя. Лише один вибір здатний змінити абсолютно все. В обох випадках дівчина залишається щасливою.

У першому випадку дівчина отримала позитивний тест на вагітність і вирішує залишити дитину, бути у рідному місті та присвятити себе родині. У цій паралелі розкриваються проблеми материнства, зокрема психологічні, питання підтримки, віри в себе та шляху до мрії.

В іншій реальності Наталі отримує негативний тест, обирає кар’єру головною і знаходить омріяну роботу. Дівчина з найкращою подругою переїжджає до Міста Ангелів (Лос-Анджелес), як завжди й мріяла. Здавалося… Та на шляху все трапляється не так, як вона планувала, тож головній героїні потрібно повірити в себе і зробити все, щоб досягнути своєї мети.

Стрічка представляє два варіанти життя жінки, з різними умовами й бар’єрами. Тож як Наталі справлятиметься в обох випадках?

Фільм навчає нас, що завжди можна йти до своєї цілі, навіть коли здається, що ти пішла хибним шляхом чи все виступає проти тебе.

Я, “Побєда” і Берлін

Історія відбувається під час шалених 90-х. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старому радянському автомобілі Побєда, щоб обміняти його в місцевого колекціонера на “мерседес”.

Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту – встигнути на виступ. Уже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Як Кузьма справлятиметься з перепонами на шляху?

Це пригодницька комедія, знята за однойменним ексцентричним автобіографічним романом Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін).

Скафандр і метелик

Головний редактор журналу Elle France переносить інсульт. Його тіло повністю стає паралізованим. Ворушилося тільки ліве око. З часом чоловік розробляє свою систему спілкування із зовнішнім світом.

Підморгуючи лівим оком – тим самим вказував на потрібну букву. Поступово він надиктував цілу книгу про свої відчуття. Так вийшла автобіографічна книга про відомого засновника модного журналу.

Життя після свята

Комедійна драма з елементами фентезі про життя після смерті. За сюжетом, Кейсі – молода дівчина, яка любить веселитися.

Вона не задумується про життя та отримує задоволення від миті. Часто ходить на вечірки. Одного разу організовує власну. Та все йде не за планом. Кейсі стає учасницею трагедії.

Коли ж прокидається, то зустрічає Вал – керівника янголів, яка пояснює, що дівчина померла понад рік тому, і до того, як вона потрапила на вечірку на небі, провідниця має список людей, яким Кейсі повинна допомогти у якості ангела-охоронця.

До списку потрапила і її найкраща подруга Ліза, з якою вони посварилися за земного життя.

Фільм демонструє нам переоцінку цінностей життя, розкриває любов до сім’ї та друзів, надихає перенавести фокус і спілкування з тими, хто поруч.

Правда про мене

Проникливий і чуттєвий фільм-роздум про те, як ми можемо обманюватися, коли закохуємось. За сюжетом, Кейт – одинока жінка. Їй за тридцять. Від офісної роботи відпочиває, сидячи в інтернеті.

З часом заводить легкий флірт з чоловіком і з головою поринає у дивні стосунки. Заради них жінка свариться з подругою та бреше керівництву. І все через чоловіка в якого закохалася, але нічого про нього не знає. Навіть у телефоні він записаний як “блондин”.

Людина, яка змінила все

Фільм про генерального бейсбольного менеджера, якому вдалося створити гідну команду, попри серйозні фінансові труднощі, невдачі та відсутність підтримки багатьох колег.

Менеджер бейсбольної команди ставить перед собою практично нездійсненне завдання – розкрутити своїх підопічних, зробити так, щоб про них дізналися всі. Звичайно, що не всі його рішення знаходять підтримку серед оточуючих. Та герой, якого грає Бред Пітт, доводить справу до кінця.

Стажер

Фільм – комедія про вік і здатність пристосовуватися до змін. Головному герою, Бену Вітакеру – сімдесят років. Він вдівець, який на пенсії не може всидіти вдома.

Чоловік дізнається про програму стажувань для людей похилого віку і влаштовується у молодий колектив з керівницею Джулс.

Бен стає душею компанії та загальним улюбленцем. Йому починають довіряти та радитися.

Тим часом для компанії настають не найкращі часи. Джулс, яка змушена балансувати між роботою і сім’єю, розуміє, що навчений роками Бен допоможе їй впорається з будь-якими негараздами.

Фільм надихає своїми цінностями, завзятістю, діями та вихованням головного героя. Крім того, Енн Гетевей та Роберт Де Ніро склали прекрасний акторський тандем у цій історії.

Соціальна мережа

Біографічна драма про засновника однієї з найпопулярніших соцмереж – Facebook. Марк Цукерберг – звичайний хлопчина, який вчиться у Гарварді й мріє бути прийнятим в одне з елітних братств. Та шансів на це мало. Що ж, хлопець знаходить свій шлях.

Мотивуюча історія про одного з найбагатших людей світу.

Клік: З пультом по життю

Це смішна і повчальна комедія про те, що не варто ставити життя на швидке перемотування – можна пропустити найголовніше. За сюжетом, архітектор Ньюмен більшість часу проводить на улюбленій роботі. Це не подобається його родині, а він благає в Бога якось допомогти йому менше займатись хатніми справами.

Напевно, тому доля в особі ангела Морті, за сумісництвом продавця універсального магазину, посилає йому чудовий пульт для життя. З його допомогою можна прокручувати своє життя як назад, так і вперед, пропускаючи неприємні моменти.

Ньюмен у захваті від нових магічних перспектив. Однак, дуже скоро чарівний пульт накопичує власну пам’ять і починає сам керувати життям головного героя, не зважаючи на його бажання і мрії.

Заплати іншому

Молодий хлопчина Тревор МакКінні живе без батька, зі своєю матір’ю, яка працює на двох роботах, аби поставити сина на ноги. Хлопець ходить до школи та одного дня вчитель дає дітям завдання – знайти спосіб змінити світ.

Тревор пропонує ідею – просто безкорисливо допомогти трьом незнайомим людям. При цьому кожен з них теж має зробити добро для трьох незнайомців. На його думку, завдяки таким діям добро зростатиме у світі в геометричній прогресії.

А якщо ти хочеш трохи краще ознайомитись з українським кінематографом, то дивись топ-7 фільмів, які вартують твоєї уваги.

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