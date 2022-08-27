Коли немає сил — надихайся кіноісторіями! Топ фільмів, знятих за реальними подіями

Буває, що життя ледь не щодня дає тобі таких стусанів, що під кінець дня не лишається сил навіть на звичні рутинні справи, не те щоб підіймати руки та боротися за своє місце під сонцем далі.

Ми знаємо, що тобі знайомі такі відчуття, бо й самі неодноразово стикалися з такими ж проблемами. Ти завжди маєш право посумувати, але головне — зуміти після невеличкої перерви розправити крила та йти своєю стежкою ще завзятіше, аніж раніше.

Деколи для цього потрібна додаткова мотивація. І тут на допомогу прийдуть фільми на реальних подіях, які на прикладі героїв показують: можливо все!

Цілитель Адамс (1998)

Стрічка зрежисована Томом Шадьяком. Кіношний доктор Хантер Адамс потрапляє у психіатричну лікарню в стані глибокої депресії. Але лікарі не можуть йому допомогти, його рятують пацієнти. Вони змушують його подивитися на своє життя збоку, поглянути на нього зі сміхом. На власному прикладі Адамс переконується в тому, що сміх може творити чудеса і зцілювати.

Сміх — найкращі ліки, і в декількох випадках ноу-хау Адамса дійсно рятує людей.

Квітка пустелі (2009)

Історія Варіс Дірі — простої дівчинки-кочівниці із Сомалі. В 13 років вона втекла із сім’ї, дісталася до Могадіша, а потім опинилася в Лондоні. Через кілька років їй вдалося стати однією з найпопулярніших моделей світу.

Варіс не була першою темношкірою топ-моделлю, але стала першою жінкою, яка публічно засудила практику жіночого обрізання, була обрана спеціальним послом ООН і створила фонд боротьби з FGM.

Цей фільм є квінтесенцією про період емансипації жінки. Зараз Квітка пустелі актуальна, як ніколи.

1+1 (2011)

Без перебільшення культовий фільм режисерів Олів’є Накаша та Еріка Толедано. Постраждавши внаслідок нещасного випадку, багатий аристократ Філіп наймає в помічники людину, яка найменше підходить для цієї роботи, — молодого жителя передмістя Дріса, який щойно звільнився з в’язниці.

Незважаючи на те, що Філіп прикутий до інвалідного візка, Дрісу вдається розбавити розмірене життя аристократа духом пригод.

Ця гостросоціальна французька комедія показує справжній смак життя — одностайно сходяться глядачі.

Соціальна мережа (2010)

Фільм був створений найкращими американськими кінематографістами. Режисером цієї захопливої біографічної драми став Девід Фінчер. Він екранізував найцікавішу історію про наймолодшого у світі мільярдера, який розбагатів лише у 30 років.

Фільм отримав величезний успіх, адже людству завжди особливо цікаве те, що стосується грошей та фінансового успіху. Тим більше, що це відбувається не колись, а в наш час.

Картина досить динамічна, дотепні та цікаві діалоги не дають відвернути свою увагу від того, що відбувається. У фільмі йтиметься про молодих людей, які не проґавили успіху і вступили на навчання до Гарвардського університету, де не гуляли й розважалися, а весь час приділяли лише навчанню.

Таким був Марк Цукерберг. У той час, коли його покинула кохана, він вирішив створити свій сайт, на якому почав обговорювати з однокурсниками взаємини з протилежною статтю.

Так з’явилася знаменита соціальна мережа Facebook. Це й стало початком шляху до багатства.

Тінейджер на мільярд (2011)

Це тайський біографічний фільм, створений Надао Бангкок. Події фільму, заснованого на реальній історії успіху молодого мільярдера, розгортаються навколо підлітка на ім’я Топ, який вже в юному віці виявляв задатки успішного підприємця.

Ще в 16 років він мав досить непоганий та стабільний дохід від популярних онлайн-ігор, і навіть міг похвалитися власним автомобілем.

У 17 років він вирішує змінити поле діяльності й починає свій перший бізнес із продажу смажених каштанів. Проте це підприємство стає лише невеликим етапом на шляху становлення одного з найсміливіших бізнесменів у світі.

А нещодавно ми робили підбірку культового українського кіно — не лише про історію. Шукай в матеріалі та дивися ввечері українське!

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