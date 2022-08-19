Подорожі та натхнення

Від популяризації науки до шалених подорожей на велосипедах: ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Серпня 2022, 11:00
Від популяризації науки до шалених подорожей на велосипедах: ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів
Фото: Unsplash

Більше новин
Хто має повернути державі 6500 гривень єПідтримки
Повернути державі 6500 грн? Хто, чому та в який спосіб має віддати гроші з єПідтримки
Робота на Закарпатті
Закарпаття запрошує на роботу. Під час війни з’явилося 8 тисяч вакансій: що пропонують і скільки платять
Вівсяна каша на сніданок: яку вибрати та як готувати
Вівсянка на сніданок: яку вибрати, щоб залишатися у формі — розповідає фітнес-тренерка
Волонтерство
Спали під цирковим куполом: як українські переселенці стали відомими в Угорщині
Дивитись більше

Матеріали по темі

Волонтерство
Спали під цирковим куполом: як українські переселенці стали відомими в Угорщині
Юрій Гудименко: історія українського сапера про війну
Бив окупантів з гумором, поширював правду та вижив попри прогнози лікарів — історія про незламний дух сапера
Троє дітей з Бучі миють машини та збирають кошти на ЗСУ
Їхня маленька таємниця від батьків змусила пишатися всю країну! Як десятирічні діти збирають кошти на ЗСУ
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
0:03:34
Волонтерство

Спали під цирковим куполом: як українські переселенці стали відомими в Угорщині
0:02:50
Троє дітей з Бучі миють машини та збирають кошти на ЗСУ
Їхня маленька таємниця від батьків змусила пишатися всю країну! Як десятирічні діти збирають кошти на ЗСУ
Від популяризації науки до шалених подорожей на велосипедах: ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів
Багато бавовни в Криму! На військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 19 серпня
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 19 серпня
0:04:43
полон медиків
Нічого святого! Росіяни тримають у полоні медиків, серед них вагітна жінка
0:12:35
економіка України
Доступні іпотеки, військові облігації та приватизація. Все про нові програми підтримки українців від уряду
0:04:47
Як українці готуються до зими 2022-23
Обігрівачі та електрогенератори зникають з полиць — як українці готуються зустрічати холоди
Від популяризації науки до шалених подорожей на велосипедах: ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів
Туреччина готова до повоєнної відбудови України — як пройшла зустріч Зеленського з Ердоганом у Львові
0:03:24
ЗАЕС
Хочуть від’єднати від української мережі? Про ймовірні плани росіян щодо Запорізької АЕС
0:03:01
Демонтація танку в Нарві
Радянський світ покинув чат: в Естонії знесли пам’ятник російському Т-34
Більше відео
Вівсяна каша на сніданок: яку вибрати та як готувати
Читати далі
Вівсянка на сніданок: яку вибрати, щоб залишатися у формі — розповідає фітнес-тренерка
Обстеження перед вагітністю - що потрібно знати
Читати далі
Обстеження перед вагітністю: які аналізи здати і навіщо це потрібно — пояснює гінекологиня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь