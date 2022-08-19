Від популяризації науки до шалених подорожей на велосипедах: ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів

Українці масово відмовляються від російської мови в повсякденному житті. Це торкається й контенту, який споживає людина в інтернеті.

Ті, хто відписався від російських блогерів, можуть запитувати себе, а ким же замінити їх. Насправді в українськомовному YouTube є, що подивитись! Ми зібрали добірку з 12 каналів, які варті твоєї уваги.

ТОП-12 українськомовних YouTube-каналів

Шість років тому Андрій Каранда залишив банківську справу та маркетинг, щоб займатись ландшафтним дизайном.

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Тепер у своїх відео він ділиться досвідом, як зробити сучасний сад на будь-якій площі та на будь-який смак, а також відповідає на запитання підписників.

Канал створює якісний український гумористичний контент, який змушує глядача задуматись про болючі суспільно-соціальні теми та подивитись на ситуацію в країні під іншим кутом.

А ще колектив креативних людей з Буковини, Галичини, Полісся та Поділля щомісяця проводить творчий вечір у Львові, до якого може долучитись кожен охочий.

Під час війни багато українців по-новому зацікавились своєю історією. На всі твої “чому” з радістю відповідають письменники, видавці, публіцисти та громадські діячі брати Капранови.

Дивись, де насправді пролягає український кордон, яка головна ідеологія Росії, а також чий же все-таки Крим.

Традиційний підхід до вивчення англійської мови, яким “годували” українців у школі, не те, що не працює, а зовсім таки відбиває віру в те, що цією мовою реально заговорити.

Отож дивись ролики від вчителя Ростислава, який застосовує найкращі американські та канадські навчальні практики.

Цей канал з легкими та простими рецептами підійде не тільки для домогосподарок, а й для всіх, хто хоче готувати смачно та швидко.

Від соління огірків до вишуканих яблучних пирогів — усе знайдеш тут.

Технології швидко розвиваються, а вибір на техноринку настільки великий, що очі просто розбігаються! Канал Огляд UA аналізує новинки різних гаджетів, а також дозволяє тобі бути завжди в курсі останніх розроблень.

Читати на тему Навчи свій Google думати державною мовою: як налаштувати український контент у видачі Навчи Google думати українською та підтримуй свій контент.

Актор Віталій Гордієнко створює ролики про українське кіно, культурний простір та інформаційне середовище.

Тут ти знайдеш не тільки огляди на нові вітчизняні та світові фільми, а й дізнаєшся, як Україну представляли в закордонних, зокрема російських, стрічках, а також чому не буває хороших росіян.

Цей канал охоплює всі періоди української та світової історії та розповідає про минуле без прикрас.

Гостями роликів запрошують докторів та кандидатів історичних наук, професорів та співробітників музеїв, які відповідають на поширені питання та розвінчують міфи, у які багато хто досі вірить.

На цьому каналі публікують лекції, інтерв’ю та онлайн-дискусії на теми гуманітарних наук. Ти дізнаєшся, що в українській мові є аж 40 слів на позначення снігу, а також нарешті позбавишся суржику та русизмів у своїй солов’їній.

Музиканти гурту Фолькнери Володимир Муляр, Ярина Квітка та їхній малюк Марко, який народився прямо під час подорожі, об’їздили вже 35 країн (50 000 км) на велосипедах!

Вони показують справжні пригоди без постановок та повністю знімають усі відео самостійно. Заглянь на їхній канал та проведи цей вечір по-сімейному.

Обережно! Науково-популярні ролики цього каналу розіб’ють вщент твої міфи та уявлення про цей світ.

Чи може канабіс вилікувати від коронавірусу, які секрети ховають маркетологи та що не так з історіями успіху — дізнайся вже зараз.

Канал розповідає цікаві речі, інсайти, а також новинки різноманітних відеоігор. Дізнайся, коли нарешті вийде God of War, а також як мистецтво впливає на розвиток геймерства.

До речі, український контент є не тільки на YouTube. Ось, наприклад, блогер Андрій Шимановський просуває українську мову у TikTok. Дивись, як він створює короткі пізнавальні ролики в соцмережі.

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