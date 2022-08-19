От популяризации науки до безумных путешествий на велосипедах: ТОП-12 украиноязычных YouTube-каналов

Украинцы массово отказываются от русского языка в повседневной жизни. Это касается и контента, потребляемого человеком в интернете.

Те, кто отписался от российских блоггеров, могут спрашивать себя, а кем же заменить их. На самом деле в украиноязычном YouTube есть, что посмотреть! Мы собрали подборку из 12 каналов, которые достойны твоего внимания.

ТОП-12 украиноязычных YouTube-каналов

Шесть лет назад Андрей Каранда оставил банковское дело и маркетинг, чтобы заниматься ландшафтным дизайном.

Теперь в своих видео он делится опытом, как сделать современный сад на любой площади и на любой вкус, а также отвечает на вопросы подписчиков.

Канал создает качественный украинский юмористический контент, заставляющий зрителя задуматься о болезненных общественно-социальных темах и посмотреть на ситуацию в стране под другим углом.

А еще коллектив креативных людей из Буковины, Галиции, Полесья и Подолья ежемесячно проводит творческий вечер во Львове, к которому может присоединиться любой желающий.

Во время войны многие украинцы по-новому заинтересовались своей историей. На все твои “почему” с радостью отвечают писатели, издатели, публицисты и общественные деятели братья Капрановы.

Смотри, где на самом деле лежит украинская граница, какая главная идеология России, а также чей все таки Крым.

Традиционный подход к изучению английского языка, которым “кормили” украинцев в школе, не то, что не работает, а отбивает веру в то, что на этом языке реально заговорить.

Итак, смотри ролики от учителя Ростислава, применяющего лучшие американские и канадские учебные практики.

Этот канал с легкими и простыми рецептами подойдет не только для домохозяек, но и для всех, кто хочет готовить вкусно и быстро.

От соления огурцов до изысканных яблочных пирогов — все найдешь здесь.

Технологии быстро развиваются, а выбор на технорынке настолько велик, что глаза просто разбегаются! Канал Огляд UA анализирует новинки разных гаджетов, а также позволяет тебе быть всегда в курсе последних разработок.

Читать по теме Научи свой Google думать на государственном языке: как настроить украинский контент в выдаче Научи Google думать на украинском и поддерживай свой контент.

Актер Виталий Гордиенко создает ролики об украинском кино, культурном пространстве и информационной среде.

Здесь ты найдешь не только обзоры новых отечественных и мировых фильмов, но и узнаешь, как Украину представляли в зарубежных, в частности российских, кинолентах, а также почему не бывает хороших россиян.

Этот канал охватывает все периоды украинской и мировой истории и рассказывает о прошлом без украшений.

Гостями роликов приглашают докторов и кандидатов исторических наук, профессоров и сотрудников музеев, которые отвечают на часто задаваемые вопросы и развенчивают мифы, в которые многие до сих пор верят.

На этом канале публикуют лекции, интервью и онлайн-дискуссии на темы гуманитарных наук. Ты узнаешь, что в украинском языке есть 40 слов на обозначение снега, а также наконец избавишься от суржика и русизмов в своей соловьиной.

Музыканты группы Фолькнери Владимир Муляр, Ярина Квитка и их малыш Марк, родившийся прямо во время путешествия, объездили уже 35 стран (50 000 км) на велосипедах!

Они показывают настоящие приключения без постановок и полностью снимают все видео самостоятельно. Загляни на их канал и проведи этот вечер по-семейному.

Осторожно! Научно-популярные ролики этого канала разобьют твои мифы и представления об этом мире.

Может ли каннабис вылечить от коронавируса, какие секреты прячут маркетологи и что не так с историями успеха — узнай уже сейчас.

Канал рассказывает интересные вещи, инсайты, а также новинки разных видеоигр. Узнай, когда наконец-то выйдет God of War, а также как искусство влияет на развитие геймерства.

Кстати, украинский контент есть не только на YouTube. Вот, например, блоггер Андрей Шимановский продвигает украинский язык в TikTok. Смотри, как он создает короткие познавательные ролики в соцсети.

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