Учитесь быстро и весело! Как блогер Андрей Шимановский продвигает украинский язык в Tik Tok

Социальная сеть Tik Tok быстро стала популярной. Кроме развлекательных видео, украинцы используют ее, чтобы продвигать украинскую культуру или делиться полезными советами.

Блогер Андрей Шимановский рассказал, как ему удается продвигать украинский язык в Tik Tok.

Блогер признается, что сначала социальная сеть показалась ему не серьезной, однако он изучил принципы ее работы и понял, что может делать полезное дело. Парень в формате коротких видеороликов обучает подростков, взрослых, всех пользователей сети Tik Tok правильному украинскому языку.

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Андрей рассказал, что его девушка помогает ему в создании контента.

— Люди реагируют на ролики прекрасно! Однако, когда я поднимаю вопрос нового правописания или более сложных правил, реакция может быть разной. Однако преимущественно я получаю положительные комментарии, людям нравится учиться в таком формате, — рассказывает Андрей Шимановский.

О самых распространенных ошибках людей

Самыми популярными суржиками украинского языка являются слова “да” и “нє”. Особенно, да, его очень часто используют, и искоренить его очень сложно, — говорит Андрей.

По словам блогера, также распространенными суржиками являются “понімаю” и “канєшно”. А люди, которые сейчас пытаются перейти с русского на украинский, часто путают украинскую букву “и”(ы) с российской “и”(і).

Как поддержать человека, который переходит на украинский

— Прежде всего, я бы не навязывал человеку свою помощь, если он в ней не нуждается. Это может оскорбить его, — говорит Шимановский.

Он рекомендует просто общаться, несмотря на ошибки, которые допускает человек. Если человек просит помощи — исправить и помочь, если нет — просто общаться.

Большая часть украинцев после полномасштабного вторжения начала общаться в быту на украинском языке. Раньше мы рассказывали о простых правилах, как комфортно перейти с русского на украинский.

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