Lifestyle

Учитесь быстро и весело! Как блогер Андрей Шимановский продвигает украинский язык в Tik Tok

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июля 2022, 11:00

Больше видео
0:03:51
Біженці організували аматорський театр в Ужгороді
Ужгород и Компания: как аматорский театр на Закарпатье стал спасением для переселенцев с горячих точек
0:03:42
Російські військові грабують музеї України
Воруют наше историческое наследие! Оккупанты вывозят скифское золото и оригиналы картин из украинских музеев
0:04:02
Найпопулярніші професії в Україні під час війни - аналіз ринку праці
Украинцы меняют белые воротнички на синие: что происходит на рынке труда и какие профессии самые популярные
Українка Марина В'язовська отримала премію Філдса
Смогла получить математический Нобель. Украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса
Смотреть больше

Последние видео
Російські військові залишили острів Зміїний

На острове Змеиный развевается украинский флаг! История освобождения и названия острова
0:07:08
Андрій Шимановський: як блогер просуває українську мову у Tik Tok
Учитесь быстро и весело! Как блогер Андрей Шимановский продвигает украинский язык в Tik Tok
0:03:50
Математика в Україні
Нужна даже гуманитариям. Знают ли украинцы математику и как ее изучают в Украине
0:02:57
Відновлення Київщини
Киевская область востала из пепла: как волонтеры взялись восстанавливать разрушенную оккупантами инфраструктуру
0:06:00
Проєкт UNITED24
Армия дронов: на новый проект от UNITED24, Минцифры и Генштаба уже собрали 200 миллионов гривен
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 7 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления 7 июля
0:02:17
Новые перехваченные разговоры оккупантов
“Я хочу домой! Меня все достало!”: у оккупатов настоящая истерика после увиденного на войне в Украине. Новые перехваченные разговоры
0:02:43
Львовские собаки собирают деньги на автомобиль кинологам
Помогают все! Деньги на автомобиль кинологам собирают даже собаки
0:03:51
Біженці організували аматорський театр в Ужгороді
Ужгород и Компания: как аматорский театр на Закарпатье стал спасением для переселенцев с горячих точек
0:03:30
Перехоплені розмови російських військових
Полковники за деньги выдают свои позиции! Перехваченные разговоры оккупантов с родными
Больше видео
Російські військові залишили острів Зміїний
Читать дальше
На острове Змеиный развевается украинский флаг! История освобождения и названия острова
Математика в Україні
Читать дальше
Нужна даже гуманитариям. Знают ли украинцы математику и как ее изучают в Украине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь