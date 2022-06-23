Настройка гаджетов, чтение и общение: как комфортно перейти на украинский язык

Сейчас вопрос языка стал актуален как никогда. Украинцы активно избавляются от всего русского, уже даже запретили российскую музыку в публичных местах.

Граждане Украины самостоятельно активно переходят на украинский язык в повседневном общении. Иногда людям, которые долго жили в русскоязычной среде, трудно это сделать. Мы расскажем, как облегчить переход на украинский язык.

Несколько действенных советов дали в Центре стратегических коммуникаций при МКИП.

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Как перейти с русского на украинский

В первую очередь нужно украинизировать свое цифровое пространство. Мы каждый день пользуемся гаджетами. Если настроим их на украинский язык, будем постепенно к нему привыкать.

Также можно начать искать любую информацию в поисковике на украинском языке. Читать новости, художественную, образовательную литературу.

Не забывай украинизировать культурное пространство: от видео на YouTube до украинских писателей, певцов и т.д.

Настрой свои соцсети на пользование украинским языком и опубликуй на нем несколько постов.

Также начни общаться на украинском языке в рабочих диалогах, с друзьями и т.д. Ведь в письменном виде сформировать свои мысли в начале будет легче.

Постепенно вводи украинский язык в свое общение: на работе, в магазине, заведениях отдыха и т.д.

Самое сложное — это начать общаться на украинском с людьми, с которыми ты говорил(-а) на русском. Переходи на наш родной язык в общении с родственниками. Объясни им, почему ты хочешь это сделать. Впоследствии, возможно, они тоже перейдут на украинский.

Также есть несколько мобильных приложений, которые могут помочь тебе улучшить язык. Например, Кобза, где можно улучшать язык через игру, или Толковый словарь украинского языка, благодаря которому можно увеличить словарный запас.

Павел Казарин о переходе на украинский язык

Многие культурные деятели, артисты, телеведущие тоже перешли на украинский язык. Некоторые сделали это раньше, в 2014 году, некоторые — постепенно, некоторые — резко и сейчас.

Своим опытом с нами поделился телеведущий Павел Казарин. Сейчас он находится на войне и защищает Украину.

— Есть такое простое правило: чтобы научиться играть в шахматы, нужно играть в шахматы! Это же правило работает и с языком. Если ты хочешь научиться говорить на украинском, нужно на нем говорить.

Ведущий отмечает, что не надо стесняться, если ты в начале произносишь неправильно ударения или забываешь определенное слово.

На самом деле люди, которые только начали переходить с русского на украинский, они прекрасны.

Если вам когда-нибудь встретится человек, который начнет вас исправлять, не обращайте на него внимания. Не тратьте на этого человека свои нервы и эмоции.

Телеведущий говорит, что украинский язык — прекрасный и достойный того, чтобы им общаться. Он отмечает: если у тебя есть вдохновение, ты обязательно найдешь время для овладения языком.

— У меня на овладение украинским языком пошел по меньшей мере год. А сейчас я стараюсь его совершенствовать. Нужно читать книги на украинском, а также перевести на этот язык свои гаджеты. Надо общаться на нём даже с русскоязычными людьми. Стоит выработать себе такую ​​привычку, и тогда будет время работать на вас, — говорит Павел.

Украинский язык — это частичка нас самих. Ранее боец ​​Павел Вышебаба рассказывал об украинском языке, подчеркивая, что это как оберег.

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