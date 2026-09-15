Для тебя Война в Украине

Демобилизация в Украине: кто будет иметь право уволиться первым

Ольга Петухова, редактор сайта 15 сентября 2026, 14:00 2 мин.
демобилизация в украине
Фото Генеральный штаб ВСУ

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