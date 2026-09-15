Демобилизация в Украине: кто будет иметь право уволиться первым

Война призвала в армию сотни тысяч гражданских, для которых быть военным — дело долга и чести. Но затяжной конфликт вызывает ощущение, что служба является бессрочной.

Существуют ли сейчас какие-то механизмы демобилизации и кто будет демобилизован в числе первых — Житомирский ТЦК в своем посте в Facebook предоставил официальное объяснение.

Демобилизация в Украине

Кто уволится первым в случае демобилизации — мобилизованные или контрактники? Этот вопрос пока не имеет однозначного ответа, ведь сама демобилизация в Украине еще не объявлена, а конкретный порядок увольнения военнослужащих должен быть определен отдельным решением.

Как объясняет Житомирский областной ТЦК и СП, мобилизованные военнослужащие сейчас не имеют заранее установленного срока службы.

Они продолжают выполнять свои обязанности до объявления демобилизации или до появления другого законного основания для увольнения. Поэтому формулы вроде “отслужил два или три года — автоматически возвращаешься домой” сейчас нет.

Если Президент Украины примет решение о демобилизации, именно в нем будут определяться сроки и порядок увольнения.

То есть мобилизованные не обязательно будут оставаться на службе до завершения какого-то одинакового для всех срока — очередность будет зависеть от положений будущего решения.

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Отдельно законодательство регулирует ситуацию с контрактниками. Для них действуют условия заключенного контракта и определенные законом основания для увольнения.

В то же время новые мотивационные контракты, введенные постановлением Кабмина №768 от 12 июня 2026 года, не означают, что военнослужащий будет вынужден служить до завершения срока контракта в случае объявления демобилизации. Постановление предусматривает соответствующие правила увольнения в связи с демобилизацией.

Поэтому говорить, что первыми гарантированно уволят именно мобилизованных или, наоборот, контрактников, пока рано.

Решающим станет будущее решение о демобилизации — именно оно должно установить категории военнослужащих, сроки и порядок их увольнения.

Продолжительность службы мобилизованных сама по себе не определяет очередность демобилизации.

Пока соответствующего решения нет, военнослужащие продолжают службу на действующих правовых основаниях.

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