Без участия ТЦК: из воинского учета по возрасту будут исключать автоматически

В Украине будут автоматически исключать из воинского учета после того, как военнообязанные достигнут предельного возраста пребывания в запасе.

Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в Министерстве обороны.

Автоматическое исключение из воинского учета: что известно

Электронный реестр Оберіг ежедневно будет проверять дату рождения и воинское звание военнообязанных. В случае достижения предельного возраста пребывания в запасе человека исключат из учета автоматически. Больше не нужно лично обращаться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В оборонном ведомстве также напомнили предельный возраст:

60 лет (большинство военнообязанных и резервистов);

(большинство военнообязанных и резервистов); 65 лет (высший офицерский состав);

Отмечается, что после исключения из учета автоматически отменяется отсрочка или бронирование, если они были. Сообщение об изменении статуса появится в приложении Резерв+. Для того, чтобы статус обновился на “исключенный” необходимо будет обновить военно-учетный документ.

Если статус не обновляется, нужно еще раз авторизироваться в Резерв+ и обновить свой документ. Обращаться в ТЦК следует только в том случае, если после обновления документа остается предыдущий статус.

Также в Минобороны отметили, что зафиксированные ранее нарушения правил военного учета не будут отменены из-за автоматического исключения из учета. Эти нарушения должны быть урегулированы отдельно.

Ранее мы рассказывали о том, почему не обновляется Резерв+, что с этим делать и как исправить ошибки.

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