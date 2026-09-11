Для тебя Война в Украине

Без участия ТЦК: из воинского учета по возрасту будут исключать автоматически

Марина Слизовская, редактор сайта 11 сентября 2026, 15:30 2 мин.
исключение из воинского учета
Фото Министерство обороны Украины

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