Для тебя Война в Украине

В Украине 1000 военнослужащих протестируют новое боевое снаряжение для женщин

Марина Слизовская, редактор сайта 10 сентября 2026, 16:30 3 мин.
В Украине усовершенствуют женское боевое снаряжение
Фото Министерство обороны Украины

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