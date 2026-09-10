В Украине 1000 военнослужащих протестируют новое боевое снаряжение для женщин

В Украине усовершенствуют женскую военную форму и протестируют комплект индивидуального снаряжения Female Combat Gear Kit. Соответствующий меморандум был подписан между Министерством обороны и общественной организацией (ОО) Землячки.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Украине усовершенствуют женское боевое снаряжение

В Украине усовершенствуют боевое снаряжение для женщин, поскольку лишь летний полевой костюм является утвержденным образцом военной формы. В Вооруженных Силах, в том числе боевых подразделениях, служат десятки тысяч женщин, однако женских зимних и демисезонных вариантов формы до сих пор нет.

Отмечается, что части военнослужащих приходится собственными силами искать необходимое снаряжение после завершения базовой общевойсковой подготовки.

Как подчеркнул заместитель министра обороны Мстислав Баник, в ведомстве понимают, что “равенство обязанностей требует от государства равенства в обеспечении”.

Что предусмотрено меморандумом Минобороны с ОО Землячки

Министерство обороны будет сотрудничать с общественной организацией по двум направлениям:

будут доработаны летние и зимние комплекты военной формы, во время чего учтут антропометрические и функциональные нужды военнослужащих женщин, а также соберут обратную связь; внедрят пилотный исследовательский проект Female Combat Gear Kit.

Землячки являются крупнейшей общественной организацией, которая с марта 2022 года поддерживает и обеспечивает женщин в ВСУ базовым снаряжением с учетом анатомии женского тела.

Как будет работать Female Combat Gear Kit

1000 военнослужащих, которые завершат базовую общевойсковую подготовку и выберут боевую должность, получат полный комплект боевого снаряжения.

Комплект Female Combat Gear Kit будет иметь:

зимние и демисезонные берцы;

демисезонная форма 5-в-1 и зимний комплект из куртки и утепленных брюк;

термобелье, футболки и носки;

шлем, бронежилет с облегченными плитами и анатомической плитоноской;

медицинская аптечка с четырьмя турникетами;

тактический рюкзак, тактические перчатки, активные наушники, дождевик-пончо, спальник и каремат;

транспортный кейс для полевых условий.

Далее Землячки в течение года будут фиксировать сроки эксплуатации и возможные проблемы с вещами Female Combat Gear Kit.

Сообщается, что Минобороны должно утвердить критерии, по которым отберут участниц проекта, а также обеспечить доступ к личному составу. А ОО будет отвечать за социальное сопровождение каждой военнослужащей, а также закупку и логистику.

Затем будет рассмотрено внесение оптимизированного состава комплекта в табели вещевого имущества и стандарты обеспечения женщин на боевых должностях.

В Украине все больше женщин идет в армию. По данным Генштаба, это примерно 5% от личного состава. Женщины не скрывают, что иногда в мужском коллективе приходится зарабатывать себе авторитет, доказывать, что не боятся тяжелой работы. Военнослужащие уверяют, что со всем могут справиться. Детальнее о проблемах женщин в украинской армии читайте в нашем материале.

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