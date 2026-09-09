Для тебя Новости

Приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев — объяснение демографа

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 сентября 2026, 18:30 5 мин.
Выросли ли миграционные настроения украинцев из-за обстрелов: ответ эксперта
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь