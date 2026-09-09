Приведут ли обстрелы к новой волне выезда украинцев — объяснение демографа

Несмотря на усиление российских обстрелов, нет данных о резком росте миграционных намерений украинцев. По оценке демографа Алексея Позняка, наиболее склонные к выезду люди в основном покинули страну раньше.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал эксперт по миграции, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, кандидат экономических наук Алексей Позняк.

Стало ли больше желающих выехать из Украины

По словам специалиста, в Институте демографии для оценки миграционных процессов анализируют информацию из открытых источников, а также результаты социологических опросов.

В то же время эти данные пока не свидетельствуют о существенном увеличении количества украинцев, которые планируют выехать за границу.

— И хочу сказать, что в целом все эти данные сейчас не показывают серьезного увеличения миграционных намерений, — констатировал Позняк.

По оценке ученого, люди, наиболее склонные покинуть Украину из-за войны, в основном уже приняли такое решение.

— Те, кто остался или вернулся после кратковременного выезда и недолгого пребывания за границей, в большей степени ориентируются на то, чтобы находиться в Украине, — объяснил эксперт.

По его словам, такая тенденция будет сохраняться, пока ситуация кардинально не изменится.

В то же время Позняк не исключает, что из-за новых атак количество желающих уехать все же может увеличиться.

— Конечно, из-за нынешних событий количество тех, кто решит уехать, возрастет. Особенно если условия станут более невыносимыми, чем они есть сейчас, — признал эксперт.

Однако повторение масштабного выезда, который Украина пережила в 2022 году, специалист считает маловероятным.

Однако он добавил, что это – все равно вряд ли будет “именно вот такой массовый выезд, как было в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения”.

Тогда страну покидали прежде всего те граждане, которые могли быстро принять решение и выехать.

— Тогда выехали те, кто наиболее мобильный, кто был наиболее склонен к тому, чтобы принять такое решение, — напомнил сотрудник Института демографии.

Что может заставить украинцев уехать

Позняк объяснил, что миграционные решения чаще всего зависят от изменений непосредственно в жизни человека. По словам Позняка, человек может пересмотреть решение оставаться в Украине, когда существенно изменяются обстоятельства вокруг него.

Самая большая волна выезда пришлась на первые месяцы после начала полномасштабного вторжения России. По официальным данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, именно тогда фиксировались самые масштабные перемещения украинцев за границу.

— Только за первые несколько недель марта 2022 года выехало более 3 миллионов человек. А к концу весны – цифра пересекла отметку в 6-7 миллионов пересечений, — уточнил специалист.

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Были ли новые волны выезда после 2022 года

По словам демографа, после первой масштабной волны были периоды, когда количество выездов увеличивалось, однако они не были сопоставимы с показателями 2022 года.

В частности, определенное увеличение специалист связывает с решением разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

— Когда в Украине разрешили выезд мужчин в возрасте 18-22 лет, — уточнил он.

В то же время других значительных всплесков миграции после этого периода, по словам Позняка, не наблюдалось.

— Чтобы такие тенденции отслеживать, мы используем для анализа данные пограничной службы. Это – один из источников. Смотрим на это критически, — поделился ученый.

Он также призвал учитывать сезонность. Летом количество поездок за границу традиционно увеличивается из-за отпусков и туристических поездок.

— Летом “традиционно есть увеличение потока граждан, которые куда-то едут””, — объяснил эксперт.

Поэтому само по себе увеличение количества пересечений границы не свидетельствует о новой волне вынужденной миграции.

— А кто-то посмотрит и скажет, что это массовые выезды, например, из-за обстрелов. Но откуда такой вывод? Мы такой оценки дать не можем, — рассказал специалист.

По данным, которые анализируют демографы, в начале лета количество тех, кто выезжает из Украины, увеличивается, однако в конце сезона люди начинают возвращаться.

– А откуда такой вывод? Мы такой оценки дать не можем, – рассказал специалист.

В то же время точно можно увидеть, что “в начале лета выезжает больше, а под конец лета больше людей возвращается”.

Как обстрелы влияют на решения украинцев

Несмотря на отсутствие признаков новой массовой волны миграции, постоянные атаки России не проходят без последствий для людей.

В то же время длительная жизнь в условиях войны постепенно меняет восприятие опасности. Люди вынуждены адаптироваться к ситуации, которая на протяжении нескольких лет остается нестабильной.

– Сейчас годы войны, ситуация меняется довольно часто: сегодня одна ситуация, завтра уже другая… И так уже несколько лет. И когда ситуация остается более-менее на одном уровне опасности, люди частично привыкают. Это тоже есть, – подытожил эксперт.

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