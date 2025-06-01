Для тебе Батьківство

Спрощено на час війни: правила виїзду дітей за кордон — які потрібні документи

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Червня 2025, 11:45
Як оформити дозвіл на виїзд дитини за кордон — покрокова інструкція
Фото Unsplash

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