Усі необхідні документи для виїзду за кордон: повний список

У 2022 році виїжджати за кордон стало складніше. Особливо це стосується чоловіків, адже в Україні зараз воєнний стан. Це означає, що всі здорові хлопці віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати з країни.
Які документи потрібні для виїзду за кордон чоловікам, жінкам та на машині — читай у матеріалі.
Виїзд студентів за кордон у воєнний час, а точніше проблеми з перетином кордону, наробили багато галасу в українському суспільстві та створили низку непорозумінь.
Читай, хто зі студентів чоловічої статі все-таки має право залишити Україну.
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