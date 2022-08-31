Хто зі студентів має право виїхати за кордон під час воєнного стану та що для цього потрібно

Українські студенти мають відстрочку від призову на термін здобуття вищої освіти, але це не дає їм змоги виїхати за кордон. Проте є виняток. Ми розповімо, кому зі студентів можна виїхати за кордон під час воєнного стану.

Хто зі студентів може виїхати за кордон

Українські студенти-чоловіки можуть виїхати за кордон, якщо вони навчаються у закордонному закладі вищої освіти на денній формі навчання. Для цього їм потрібно підтвердити цей статус та отримати дозвіл на виїзд, зібрати необхідні документи.

Студенти почали масово скаржитися, що попри цей виняток, їх не випускають за кордон. Варто звернути увагу на те, що у листі до Держприкордонслужби з проханням дозволити виїзд студентам іноземних вишів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просив надати дозвіл саме тим, хто вже був студентом до 24 лютого. Про це наголосила голова Підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

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За її словами, після такої новини з’явилася велика кількість підроблених документів, які датуються після 24 лютого. А у листі Залужного не йшлося про студентів, які почали навчатися за кордоном після повномасштабного вторгнення. Тому Держприкордонслужба не змінювала правила виїзду, а детальніше перевіряє документи.

Як студенту іноземного вишу виїхати за кордон

Насамперед студент має звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем обліку (колишні військкомати — ред.). Там він має отримати запис у військово-обліковому документі щодо надання відстрочки від призову. Тоді отримати дозвіл на перетин кордону від керівника відповідного ТЦК та СП, а також довідку про відстрочку, про тимчасову непридатність (від одного до шести місяців) до військової служби.

Щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон, треба мати документи, які підтверджують факт навчання за кордоном:

студентський квиток або студентська віза;

довідка з навчального закладу;

виклик на навчання або документ, що підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв’язку із навчанням.

Студент має звернути увагу на те, що такі документи, найімовірніше, можуть бути іноземною мовою. Тому їх треба перекласти українською та нотаріально засвідчити правильність перекладу і підпис перекладача.

Які документи треба мати студенту під час перетину кордону

документ, що надає право на перетин державного кордону (закордонний паспорт);

документ, що підтверджує навчання за кордоном;

довідку про відстрочку;

військово-обліковий документ із записом щодо надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією).

Проте ми чекаємо позитивних змін для українських студентів-чоловіків. На День молоді Валерій Залужний звернувся до Кабміну з проханням розглянути надання дозволу виїжджати за кордон під час воєнного стану студентам українських вишів. Адже вони мають відстрочку від призову.

А от українські жінки мають стати на військовий облік. Щоправда, не всі. Така новина спричинила багато чуток, зокрема про мобілізацію. Раніше Ганна Маляр розповіла про мобілізацію жінок.

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