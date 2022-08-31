Кто из студентов может выехать за границу во время военного положения и что для этого нужно

Украинские студенты имеют отсрочку от призыва на срок получения высшего образования, но это не позволяет им выехать за границу. Однако есть исключение. Мы расскажем, кто из студентов может выехать за границу во время военного положения.

Кто из студентов может выехать за границу

Украинские студенты-мужчины могут выехать за границу, если они учатся в высшем учебном заведении за границей на дневной форме обучения. Для этого им следует подтвердить этот статус и получить разрешение на выезд, собрав необходимые документы.

Студенты начали массово жаловаться, что, несмотря на это исключение, их не выпускают за границу. Следует обратить внимание на то, что в письме к Госпогранслужбе с просьбой разрешить выезд студентам иностранных вузов главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный просил предоставить разрешение именно тем, кто уже был студентом до 24 февраля. Это подчеркнула председатель Подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина.

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По ее словам, после такой новости появилось большое количество поддельных документов, которые датируются после 24 февраля. А в письме Залужного речь не шла о студентах, которые начали учиться за границей после полномасштабного вторжения. Поэтому Госпогранслужба не меняла правила выезда, а внимательнее проверяет документы.

Как студенту иностранного вуза уехать за границу

Прежде всего, студент должен обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (бывший военкомат — ред.) по месту учета. Там он должен получить запись в военно-учетном документе о предоставлении отсрочки от призыва.

Потом получить разрешение на пересечение границы от руководителя соответствующего ТЦК и СП, а также справку об отсрочке, временной непригодности (от одного до шести месяцев) к военной службе.

Чтобы получить разрешение на выезд за границу, нужно иметь документы, подтверждающие факт обучения за границей:

студенческий билет или студенческая виза;

справка из учебного заведения;

вызов на учебу или документ, подтверждающий право на проживание в стране в связи с учебой.

Студент должен обратить внимание на то, что такие документы, скорее всего, могут быть на иностранном языке. Поэтому их нужно перевести на украинский и нотариально подтвердить правильность перевода и подпись переводчика.

Какие документы нужно иметь студенту при пересечении границы

документ, предоставляющий право на пересечение государственной границы (загранпаспорт);

документ, подтверждающий обучение за границей;

справку об отсрочке;

военно-учетный документ с записью о предоставлении отсрочки от призыва (приза по мобилизации).

Однако мы ждем позитивных изменений для украинских студентов-мужчин. На День молодежи Валерий Залужный обратился к Кабмину с просьбой рассмотреть предоставление разрешения на выезд за границу во время военного положения студентам украинских вузов. Потому что они имеют отсрочку от призыва.

Тем временем украинские женщины должны встать на военный учет. Правда, не все. Такая новость вызвала много слухов, в частности о мобилизации. Ранее Анна Маляр рассказала о женском призыве.

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