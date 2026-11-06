Стиль жизни Садоводство и огород

Когда укрывать виноград на зиму и как это правильно делать, чтобы уберечь от холодов и грызунов

Даниэла Долотова, выпускающий редактор сайта 06 ноября 2026, 17:30 3 мин.
когда укрывать виноград
Фото Pexels

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