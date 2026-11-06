Когда укрывать виноград на зиму и как это правильно делать, чтобы уберечь от холодов и грызунов

Любишь производить домашнее вино или просто смаковать любимыми ягодами из собственного сада? Тогда нужно точно знать, чем укрывать виноград на зиму и когда это нужно делать.
Когда укрывать виноград на зиму
Хотя виноград и достаточно вынослив по сравнению с другими растениями, все же он нуждается в тепле зимой. В большинстве своем виноград еще может находиться на морозе от -5 до -8°C. Если температура опустится ниже -21ºС, то растение вскоре может погибнуть.
Наиболее благоприятным периодом для укрытия будет конец ноября — начало декабря. Однако лучше будет следить именно за температурным столбиком.
Если отметка несколько дней будет держаться -5°C, тогда лучше укрыть виноград. Кроме того, рекомендуется именно подержать это время растение на морозе, чтобы оно немного закалилось. А когда она станет светло-коричневого цвета, можно начинать процедуру.
Как укрывать виноград на зиму
Перед укрытием винограда нужно приготовить растение верно. Для начала нужно обрезать кусты и обработать их от вредителей и болезней. Затем выбрать способ утепления и позаботиться о вентиляции, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени.
Существует несколько вариантов, как укрывать виноград на зиму
- Снежное укрытие. Подходит на те годы, когда зима кажется очень снежной, поэтому хватает особого укрытия, чтобы обезопасить виноград. Для этого нужно сложить побеги растения на доски и решетки, закрепить их железными скобами и спрятать лозу в сугробе высотой более 50 см.
- Соломенное укрытие. Этот вариант чуть-чуть похож на предыдущий, но на этот раз прикрывать растение нужно будет соломой. Ее слой должен быть не менее 20 см.
- Земляное укрытие. Схема работы знакома. Только лозу нужно прикрыть на 10 см земляным слоем.
- Укрытие из опавших листьев. Для того чтобы спрятать виноград от мороза, заранее нужно насушить листья со здоровых деревьев и укрыть им лозы.
- Укрытие из еловых и сосновых веток. В таком случае нужно только накрыть лозы слоем веток в 30-40 см. После этого можно покрыть все агроволокном.
Чем укрывать виноград на зиму
Один из самых простых способов утеплить виноград — это использовать строительные материалы. К примеру, можно выбрать шифер, рубероид или доски. Из них можно соорудить защиту в виде щитов. Таким образом, между кустами будет оставаться пространство, которое лучше заполнить соломой или еловыми ветвями.
Еще хорошим вариантом будет укрытие винограда агроволокном, остатками линолеума, мешками из-под сахара или полимерными пленками. В этом случае тоже важно не забыть оставить вентиляционные отверстия во избежание образования конденсата.
Также важно позаботиться о ядовитых приманках внутри, поскольку особенно в соломе могут завестись грызуны, которые испортят растение.
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