Когда укрывать виноград на зиму и как это правильно делать, чтобы уберечь от холодов и грызунов

Любишь производить домашнее вино или просто смаковать любимыми ягодами из собственного сада? Тогда нужно точно знать, чем укрывать виноград на зиму и когда это нужно делать.

Когда укрывать виноград на зиму

Хотя виноград и достаточно вынослив по сравнению с другими растениями, все же он нуждается в тепле зимой. В большинстве своем виноград еще может находиться на морозе от -5 до -8°C. Если температура опустится ниже -21ºС, то растение вскоре может погибнуть.

Наиболее благоприятным периодом для укрытия будет конец ноября — начало декабря. Однако лучше будет следить именно за температурным столбиком.

Если отметка несколько дней будет держаться -5°C, тогда лучше укрыть виноград. Кроме того, рекомендуется именно подержать это время растение на морозе, чтобы оно немного закалилось. А когда она станет светло-коричневого цвета, можно начинать процедуру.

Как укрывать виноград на зиму

Перед укрытием винограда нужно приготовить растение верно. Для начала нужно обрезать кусты и обработать их от вредителей и болезней. Затем выбрать способ утепления и позаботиться о вентиляции, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени.

Существует несколько вариантов, как укрывать виноград на зиму

Снежное укрытие. Подходит на те годы, когда зима кажется очень снежной, поэтому хватает особого укрытия, чтобы обезопасить виноград. Для этого нужно сложить побеги растения на доски и решетки, закрепить их железными скобами и спрятать лозу в сугробе высотой более 50 см. Соломенное укрытие. Этот вариант чуть-чуть похож на предыдущий, но на этот раз прикрывать растение нужно будет соломой. Ее слой должен быть не менее 20 см. Земляное укрытие. Схема работы знакома. Только лозу нужно прикрыть на 10 см земляным слоем. Укрытие из опавших листьев. Для того чтобы спрятать виноград от мороза, заранее нужно насушить листья со здоровых деревьев и укрыть им лозы. Укрытие из еловых и сосновых веток. В таком случае нужно только накрыть лозы слоем веток в 30-40 см. После этого можно покрыть все агроволокном.

Чем укрывать виноград на зиму

Один из самых простых способов утеплить виноград — это использовать строительные материалы. К примеру, можно выбрать шифер, рубероид или доски. Из них можно соорудить защиту в виде щитов. Таким образом, между кустами будет оставаться пространство, которое лучше заполнить соломой или еловыми ветвями.

Еще хорошим вариантом будет укрытие винограда агроволокном, остатками линолеума, мешками из-под сахара или полимерными пленками. В этом случае тоже важно не забыть оставить вентиляционные отверстия во избежание образования конденсата.

Также важно позаботиться о ядовитых приманках внутри, поскольку особенно в соломе могут завестись грызуны, которые испортят растение.

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