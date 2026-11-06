Коли вкривати виноград на зиму та як це правильно робити, аби вберегти від холодів та гризунів

Полюбляєш виготовляти домашнє вино чи просто смакувати улюбленими ягодами з власного саду? Тоді необхідно точно знати, чим вкривати виноград на зиму та коли це потрібно робити.

Коли вкривати виноград на зиму

Хоч виноград і досить витривалий у порівнянні з іншими рослинами, все ж таки він потребує тепла взимку. Здебільшого виноград ще може перебувати на морозі від -5 до -8°C. Якщо ж температура опуститься нижче -21ºС, то рослина невдовзі може загинути.

Найбільш сприятливим періодом для укриття буде кінець листопада — початок грудня. Однак краще буде слідкувати саме за температурним стовпчиком.

Якщо позначка кілька днів триматиметься -5°C, тоді краще вкрити виноград. Крім того, рекомендується саме потримати цей час рослину на морозі, аби вона трохи загартувалась. А коли вона стане світло-коричневого кольору, то можна розпочинати процедуру.

Як вкривати виноград на зиму

Перед укриттям винограду необхідно підготувати рослину правильно. Спершу потрібно обрізати кущі та обробити їх від шкідників та хвороб. Потім обрати спосіб утеплення та подбати про вентиляцію, щоб запобігти утворенню конденсату та плісняви.

Існує кілька варіантів, як вкривати виноград на зиму

Сніжне укриття. Підходить на ті роки, коли зима видається дуже сніжною, тому вистачає особливого укриття, аби убезпечити виноград. Для цього потрібно скласти пагони рослини на дошки та решітки, закріпити їх залізними скобами та заховати лозу в заметі на понад 50 см висотою. Солом’яне укриття. Цей варіант трохи схожий на попередній, але цього разу прикривати рослину потрібно буде соломою. Її шар має бути щонайменше 20 см. Земляне укриття. Схема роботи знайома. Тільки лозу потрібно прикрити на 10 см земляним шаром. Укриття з опалого листя. Для того, щоб заховати виноград від морозу, заздалегідь потрібно насушити листя зі здорових дерев та вкрити ним лози. Укриття з ялинових та соснових гілок. У такому разі потрібно лише накрити лози шаром гілок у 30-40 см. Після цього також можна покрити все агроволокном.

Чим вкривати виноград на зиму

Один з найпростіших способів утеплити виноград — це використати будівельні матеріали. Наприклад, можна обрати шифер, руберойд чи дошки. З них можна спорудити захист у вигляді щитів. Таким чином між кущами буде залишатись простір, який краще заповнити соломою чи ялиновим гіллям.

Ще гарним варіантом буде вкриття винограду агроволокном, залишками лінолеуму, мішками з-під цукру чи навіть полімерними плівками. У цьому випадку теж важливо не забути залишити вентиляційні отвори, щоб уникнути утворення конденсату.

Також важливо подбати про отруйні приманки всередині, оскільки особливо в соломі можуть завестись гризуни, які зіпсують рослину.

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