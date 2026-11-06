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Коли вкривати виноград на зиму та як це правильно робити, аби вберегти від холодів та гризунів

Даніела Долотова, випускова редакторка сайту 06 Листопада 2026, 17:30 3 хв.
коли вкривати виноград
Фото Pexels

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