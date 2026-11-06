Посадка персика восени: що треба враховувати новачку

Осінь є чудовим періодом для посадки різних культур, оскільки погодні умови в цей сезон здебільшого сприятливі для садівничих справ. Серед плодових дерев, якими можна урізноманітнити свій сад восени, особливе місце займає персик. Якщо ти хочеш розібратися в тонкощах осінньої посадки персика, радимо прочитати наш матеріал.

Як садити персик восени

Під час осінньої посадки персика важливо усі роботи завершити орієнтовно за місяць до настання заморозків, оскільки саджанцю потрібен час для безстресової адаптації на новому місці. Здебільшого персик рекомендують садити у другій декаді жовтня.

Почати підготовку до посадки варто із замочування коренів персикового саджанця у воді на період до 4 годин, щоб вони набралися вологи. Після цього деревцю буде легше прижитися в новому ґрунті.

Підготовка ями для посадки персика

Посадкова яма має бути викопана на сонячній стороні. Заглиблення має відповідати розмірам персика, за орієнтир можуть слугувати такі параметри: глибина від 60 см, діаметр від 80 см і більше.

Викопану з ями землю бажано ретельно змішати із кількома лопатами деревного попелу та перегноєм в об’ємі близько одного відра — це збагатить ґрунт перед посадкою дерева.

Як посадити саджанець персика

На дні посадкової ями необхідно зробити насип, у який треба вставити міцний кілок довжиною від 150 до 200 см. У цей же насип обережно, щоб не пошкодити коріння, постав поруч із кілком дерево та прив’яжи вісімкою так, щоб воно мало можливість трошки рухатись під час вітрів.

Засип яму підготовленою сумішшю та прослідкуй, щоб коренева шийка (перехід стовбура в коріння) розташовувалося на рівні землі.

Після посадки вилий на персик кілька відер води, а коли земля осяде, необхідно буде досипати ще сухого ґрунту, щоб прикрити коріння.

Після поливу можна замульчувати садженці соломою, подрібненою корою або здоровим сухим листям в шар до 10 см, однак не розкладай органічну мульчу близько до стовбура, щоб вона не сприяла гниттю.

Що робити після посадки персика восени

Після посадки саджанець варто захистити від гризунів, прикривши нижню частину стовбура спеціальною металевою сіткою або пластиковим кожухом.

Якщо попереду очікуються морози, саджанець можна накрити матеріалом, який дихає, наприклад, білим агроволокном або мішковиною.

Якщо осінь дощова — додатковий полив не потрібен, якщо суха, то через тиждень після посадки необхідно ще раз добре пролити дерево.

Плодове дерево, посаджене восени, обрізають вже рано навесні.

Тепер ти знаєш, як посадити персик восени, щоб прижився, і яких загальних правил варто дотримуватися.

Раніше ми розповідали, чим кропити персик від кучерявості листя — прості методи, які врятують твій врожай.

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