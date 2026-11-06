Стиль життя Свята

День ангела Лесі 2026: дати свят за новоюліанським календарем, значення імені та привітання

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Листопада 2026, 11:30 3 хв.
День ангела Лесі 2026
Фото Pexels

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