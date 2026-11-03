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День інженерних військ України 2026: невидимі герої фронту

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Листопада 2026, 10:22 2 хв.
День інженерних військ України 2026
Фото Армія.Inform

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