Стиль життя Свята

День захисту дітей: коли відзначають, історія та що відомо про права найменших

Діана Просяник, редакторка сайту 02 Листопада 2026, 10:00 2 хв.
Фото до: Коли день захисту дітей 2026 в Україні: дата та історія свята
Фото Unsplash

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