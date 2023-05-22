Як записати дитину до дитячого садочка — покрокові дії

Хочемо ми того чи ні, але ми всі дорослішаємо. Особливо це відчувається, коли настає пора вперше відпускати власних дітей з дому та обирати для них дитячий садок. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як стати в чергу в садок в Україні онлайн та офлайн.

Міністерство освіти і науки України пояснює, як правильно записати дитину до дитячого садочка.

По-перше, варто обрати дитячий садочок та звернути увагу на ті фактори, які для тебе принципові (наприклад, віддаленість від дому).

По-друге, необхідно відвідати заклад. Оскільки фото та опис в інтернеті часом можуть не відповідати нашому сприйняттю в реальності.

По-третє, потрібно дізнатись у директора закладу про наявність вільних місць та порядок зарахування дітей.

Як стверджує Міносвіти, ставати в електронну чергу не обов’язково. Проте у такий спосіб можна зекономити час та збільшити шанси отримати місце у дитячому садку. Тому якщо ти впевнений(-а), що не зміниш місце проживання найближчим часом, то варто подбати про власний спокій і стати в електронну чергу.

Як стати в чергу в садок в Україні онлайн та офлайн: порядок дій

Зареєструватись на сайті, створеному місцевим органом управління освітою. Обрати садочок Подати заявку У заявці на чергу вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути “Подати заявку”. Перевірити, що заявку зареєстровано Якщо реєстрація успішна, встановлюється статус “Зареєстровано в черзі”. Відслідковувати статус заявки Якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на “Є можливість зарахування” (повідомлення про це надійде на електронну адресу) і буде запропоновано місце в обраному садочку. Подати документи для вступу Зробити це треба в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування. В іншому разі черга автоматично скасовується.

Які документи необхідні?

Для прийому до садочка загального розвитку потрібно надати:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

свідоцтво про народження.

Для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати:

медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Як записати дитину до спеціального садочка чи групи?

Для прийому до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:

довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

направлення місцевого органу управління освітою.

Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом одного року на підставі наданих документів.

Що робити, якщо немає місць у дитячий садок

Якщо в обраний тобою дитячий садок немає місць, потрібно з’ясувати у співробітників, з якої причини. Запитай, коли вони з’являться та чи є можливість, щоб тебе про це повідомили. Попроси письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу.

Збери всю інформацію та документи. Після цього ти можеш звернутися до управління освіти, де тобі зобов’язані допомогти.

Про благодійні внески та пільги

У місцевих управліннях освіти можуть бути пільги для вступу в дитячий садок. У кожному регіоні вони різняться. Якщо твоя дитина підпадає під якусь пільгу, але місць у конкретний садок немає, її направлять в інший зі збереженням пільги.

Також важливо пам’ятати, що благодійний внесок сплачується виключно за бажанням батьків. Тому у разі, якщо благодійний внесок називають обов’язковим, це можна вважати порушенням та подати скаргу до районного управління освіти або звернутися до поліції. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Раніше ми розповідали, коли можна вести дитину в садочок після хвороби.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!