Коли подавати документи на вступ до вишів у 2025 році — терміни

Для багатьох випускників шкіл початок навчального року означає новий етап у житті — вступ до вишу. Цей період пов’язаний із хвилюваннями, надіями та великими сподіваннями на майбутнє.

У 2025 році подання документів до закладів вищої освіти розпочнеться у липні. Щодо творчих конкурсів, то вступна кампанія проходитиме дещо по-іншому. Що потрібно знати про подання документів в університети? Розповідаємо детально в матеріалі.

Коли подавати документи на вступ 2025

Електронний кабінет буде основним інструментом для вступу до вишів.

У період з 14 травня до 25 червня триває складання національного мультипредметного тесту (НМТ). Додаткова сесія складання НМТ триватиме з 14 до 25 липня.

Подавати заяви на перший курс навчання у закладах вищої освіти абітурієнти зможуть вже з 19 до 31 липня 2025 року.

Ті, хто вступатимуть за пільговими категоріями, мають право на співбесіди і проходитимуть творчі конкурси, додатково реєструються на проходження співбесід чи конкурсів з 3 по 10 липня (бюджетники), і з 3 по 25 липня (ті, хто хочуть вступати на контракту форму навчання).

Подати можна до 5 заяв на бюджет, і до 15 заявок на контрактну і бюджетну форму навчання. Загалом заявок не може бути понад 15. Умовно: п’ять — на бюджет, і 10 — на контракт.

Співбесіди та творчі конкурси проходять до 1 серпня 2025 року.

Рекомендації до зарахування та оприлюднення списків зарахування на контракт відбудеться з 11 серпня. Зарахування вступників на контракт триває до 30 серпня.

Рейтингові списки бюджетників оприлюднять не пізніше 6 серпня. Вступники, які отримали право навчатися на бюджеті, мають лише три дні (до 9 серпня 2025), аби підтвердити бажання і подати документи у ЗВО.

Зарахування на бюджет чи контракт за заявою про пріоритетність відбувається до 11 серпня.

Зарахування на навчання коштом державних грантів, кредитів чи на контракт триває до 30 серпня.

Якщо ти досі не знаєш, у який саме виш вступити, то радимо тобі переглянути рейтинг найкращих університетів України.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.