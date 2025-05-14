Освіта

Коли подавати документи на вступ до вишів у 2025 році — терміни

Діана Просяник, редакторка сайту 14 Травня 2025, 15:15
Коли подавати документи на вступ
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