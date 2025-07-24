Як правильно розставити пріоритети для вступу 2025 — завдання із зірочкою

В Україні триває вступна кампанія 2025 року, і абітурієнти активно подають заяви до вишів. Цьогоріч були внесені важливі зміни в систему пріоритетності, які варто знати кожному вступнику, щоб уникнути помилок.

Про ключові моменти розповідаємо разом з 24tv.

Що таке пріоритети і як вони працюють

Пріоритет — це, по суті, номер, який показує, наскільки сильно ви хочете вступити на ту чи іншу освітню програму. Пріоритет №1 — це ваш університет мрії, куди ви хочете вступити понад усе, а кожен наступний номер має менше значення. Система розглядатиме їх по черзі, якщо ви не пройдете за вищим пріоритетом.

Загалом абітурієнт може подати до п’ятнадцяти заяв, з яких максимум п’ять — на бюджетні місця. Головною зміною цього року є те, що пріоритетність необхідно встановлювати для абсолютно всіх заяв, навіть якщо ви подаєте документи лише на контракт. Важливо пам’ятати, що кожен номер пріоритетності від 1 до 15 є унікальним і може бути присвоєний лише одній заяві.

Бюджет чи контракт

Цьогоріч абітурієнти мають гнучкість: за бажання можна подати дві окремі заяви на одну й ту саму спеціальність в одному виші. Перша заява подається на бюджет або контракт, а друга — виключно на контракт. Однак це будуть дві різні заяви з різними унікальними пріоритетами.

Варто звернути увагу і на державні гранти. Навіть якщо ти вступаєш на контракт, ти можеш отримати державний грант, який частково або повністю покриє вартість навчання.

Проте, якщо система порекомендує тебе до зарахування на бюджет, а ти відмовишся від цього місця, ти автоматично втратиш право на отримання державного гранту в цьому році.

Як відбувається зарахування

Процес зарахування проходить у два основні етапи. На першому етапі спеціальний алгоритм (адресне розміщення) аналізує твої бали НМТ та пріоритети й намагається знайти для тебе найкраще можливе місце.

За заявами бюджет чи контракт ти можеш отримати рекомендацію лише на бюджет, а за заявами контракт — лише на контракт. За підсумками роботи алгоритму, рекомендацію можна отримати лише за однією заявою з найвищим пріоритетом, на яку ти пройдеш.

Другий етап, так звана друга хвиля на контракт, призначений для тих, хто не отримав жодної рекомендації на першому етапі, не підтвердив надану йому пропозицію або ж вирішив навчатися на двох освітніх програмах одночасно. На цьому етапі заклади освіти самостійно надають рекомендації на вакантні контрактні місця, обираючи вступників з найвищими балами.

Важливі нюанси: скасування заяви та ключові дати

Вступникам слід пам’ятати про можливість скасування заяви. Ти можеш скасувати заяву з пріоритетністю без втрати цього номера лише до того моменту, як її зареєструє заклад освіти, тобто поки вона має статус зареєстровано в ЄДЕБО. Якщо заяву вже обробили, скасувати її можна, але подати нову заяву з тим самим пріоритетом буде неможливо.

Ключові дати є надзвичайно важливими. Абітурієнти, які отримали рекомендацію за алгоритмом, мають підтвердити свій вибір місця навчання до 18:00 9 серпня.

Після цього заклади освіти повинні завершити зарахування на бюджет до кінця доби 11 серпня. Для тих, хто не отримав рекомендації, процес надання пропозицій на контрактні місця розпочнеться з 12 серпня.

Якщо ти досі не знаєш, у який саме виш вступити, то радимо тобі переглянути рейтинг найкращих університетів України.

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