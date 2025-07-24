Как правильно расставить приоритеты для поступления 2025 — задача со звездочкой

В Украине продолжается вступительная кампания 2025, и абитуриенты активно подают заявления в вузы. В этом году были внесены важные изменения в систему приоритетности, которые стоит знать каждому поступающему, чтобы избежать ошибок.

Рассказываем о ключевых моментах вместе с 24 tv.

Что такое приоритеты и как они работают

Приоритет — это, по сути, номер, который показывает, насколько сильно ты хочешь поступить на ту или иную образовательную программу. Приоритет №1 — это твой университет мечты, куда ты хочешь поступить больше всего, а каждый следующий номер имеет меньшее значение. Система будет рассматривать их поочередно, если ты не пройдешь по более высокому приоритету.

Всего абитуриент может подать до пятнадцати заявлений, из них максимум пять — на бюджетные места. Главным изменением этого года является то, что приоритетность необходимо устанавливать для абсолютно всех заявлений, даже если ты подаешь документы исключительно на контракт. Важно помнить, что каждый номер приоритетности от 1 до 15 уникален и может быть присвоен только одному заявлению.

Бюджет или контракт

В этом году у абитуриентов есть гибкость: при желании можно подать два отдельных заявления на одну и ту же специальность в одном вузе. Первое заявление подается на бюджет или контракт, а второе — исключительно на контракт. Однако это будут два разных заявления с разными уникальными приоритетами.

Стоит обратить внимание и на государственные гранты. Даже если ты поступаешь на контракт, ты можешь получить государственный грант, который частично или полностью покроет стоимость обучения.

Однако, если система порекомендует тебя к зачислению на бюджет, а ты откажешься от этого места, ты автоматически потеряешь право на получение государственного гранта в этом году.

Как происходит зачисление

Процесс зачисления проходит в два основных этапа. На первом этапе специальный алгоритм (адресное размещение) анализирует твои баллы НМТ и приоритеты и пытается найти для тебя наилучшее возможное место.

По заявлениям бюджет или контракт ты можешь получить рекомендацию только на бюджет, а по заявлениям контракт — только на контракт. По итогам работы алгоритма рекомендацию можно получить только по одному заявлению с наивысшим приоритетом, на которое ты пройдешь.

Второй этап, так называемая волна на контракт, предназначен для тех, кто не получил ни одной рекомендации на первом этапе, не подтвердил предоставленное ему предложение или же решил учиться на двух образовательных программах одновременно. На этом этапе учебные заведения самостоятельно предоставляют рекомендации на вакантные контрактные места, выбирая абитуриентов с самыми высокими баллами.

Важные нюансы: отмена заявления и ключевые даты

Поступающим следует помнить о возможности отмены заявления. Ты можешь отменить заявление с приоритетностью без потери этого номера только до того момента, как его зарегистрирует учебное заведение, то есть пока оно имеет статус зарегистрировано в ЕДЭБО. Если заявление уже обработали, отменить его можно, но подать новое заявление с тем же приоритетом будет невозможно.

Ключевые даты чрезвычайно важны. Абитуриенты, получившие рекомендацию по алгоритму, должны подтвердить свой выбор места учебы до 18:00 9 августа. После этого учебные заведения должны завершить зачисление на бюджет до конца суток 11 августа. Для тех, кто не получил рекомендации, процесс предоставления предложений на контрактные места начнется с 12 августа.

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