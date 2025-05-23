Обов’язкові предмети НМТ-2026: чи зміниться щось для вступників

Фото Unsplash Усі випускники мають скласти НМТ, щоб мати змогу вступити до закладів вищої освіти. В умовах воєнного стану іспит проходить в електронному форматі — учасники виконують завдання за комп’ютером у спеціально підготовлених тимчасових екзаменаційних центрах. Тест охоплює чотири предмети, з яких три є обов’язковими, а один — обирається за бажанням. Читай у матеріалі, які обов’язкові предмети на НМТ-2026. Обов’язкові предмети НМТ-2026 Поки що ніяких змін у проведення НМТ не вносили. Тому усе буде так, як і у 2025 році.У 2026 році НМТ міститиме чотири тести. Три предмети мають обов’язково скласти усі учасники: це українська мова, математика, історія України. Залишається один додатковий предмет на вибір. Особа має можливість обрати один із запропонованих предметів: українську літературу, одну з іноземних мов (англійську, німецьку, французьку або іспанську), біологію, хімію, фізику чи географію. Обраний предмет необхідно зазначити під час реєстрації для проходження національного мультипредметного тесту. Завдання сертифікаційної роботи з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії будуть доступні в перекладі кримськотатарською, польською, румунською та угорською мовами. Читати на тему Скільки років дійсні результати НМТ та чи можна у наступні роки за ними вступати Розповідаємо, скільки років дійсні результати НМТ — у нашому матеріалі. Відповідно до затвердженої моделі проведення, учасник або учасниця проходитиме всі чотири предметні тести впродовж одного дня, поділеного на два етапи. Перший етап триватиме 120 хвилин і передбачає виконання завдань з української мови та математики. Після перерви розпочнеться другий етап (також 120 хвилин), під час якого учасники працюватимуть над тестами з історії України та одного з обраних предметів. Після проходження всіх блоків НМТ кожен учасник або учасниця зможе ознайомитися з кількістю тестових балів, набраних у кожному з предметів. Для участі в конкурсному відборі враховуватимуться результати, переведені до шкали від 100 до 200 балів окремо по кожному предмету. НМТ-2026 залишиться гнучким і адаптованим до реалій воєнного часу, при цьому забезпечуючи прозорість та об’єктивність оцінювання знань майбутніх студентів. Зараз випускники очікують результати НМТ-2025. Читай, коли будуть результати. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter