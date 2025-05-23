Обов’язкові предмети НМТ-2026: чи зміниться щось для вступників

Усі випускники мають скласти НМТ, щоб мати змогу вступити до закладів вищої освіти. В умовах воєнного стану іспит проходить в електронному форматі — учасники виконують завдання за комп’ютером у спеціально підготовлених тимчасових екзаменаційних центрах. Тест охоплює чотири предмети, з яких три є обов’язковими, а один — обирається за бажанням.

Читай у матеріалі, які обов’язкові предмети на НМТ-2026.

Обов’язкові предмети НМТ-2026

Поки що ніяких змін у проведення НМТ не вносили. Тому усе буде так, як і у 2025 році.

У 2026 році НМТ міститиме чотири тести. Три предмети мають обов’язково скласти усі учасники: це українська мова, математика, історія України. Залишається один додатковий предмет на вибір.

Особа має можливість обрати один із запропонованих предметів: українську літературу, одну з іноземних мов (англійську, німецьку, французьку або іспанську), біологію, хімію, фізику чи географію.

Обраний предмет необхідно зазначити під час реєстрації для проходження національного мультипредметного тесту.

Завдання сертифікаційної роботи з математики, історії України, біології, географії, фізики та хімії будуть доступні в перекладі кримськотатарською, польською, румунською та угорською мовами.

Відповідно до затвердженої моделі проведення, учасник або учасниця проходитиме всі чотири предметні тести впродовж одного дня, поділеного на два етапи. Перший етап триватиме 120 хвилин і передбачає виконання завдань з української мови та математики. Після перерви розпочнеться другий етап (також 120 хвилин), під час якого учасники працюватимуть над тестами з історії України та одного з обраних предметів.

Після проходження всіх блоків НМТ кожен учасник або учасниця зможе ознайомитися з кількістю тестових балів, набраних у кожному з предметів. Для участі в конкурсному відборі враховуватимуться результати, переведені до шкали від 100 до 200 балів окремо по кожному предмету.

НМТ-2026 залишиться гнучким і адаптованим до реалій воєнного часу, при цьому забезпечуючи прозорість та об’єктивність оцінювання знань майбутніх студентів.

Зараз випускники очікують результати НМТ-2025. Читай, коли будуть результати.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.