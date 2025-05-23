Образование

Обязательные предметы НМТ-2026: изменится ли что-нибудь для поступающих

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 мая 2025, 09:45
Обязательные предметы НМТ-2026
Фото Unsplash
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