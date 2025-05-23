Обязательные предметы НМТ-2026: изменится ли что-нибудь для поступающих

Все выпускники должны сдать НМТ, чтобы иметь возможность поступить в высшие образования. В условиях военного положения экзамен проходит в электронном формате — участники выполняют задания за компьютером в специально подготовленных временных экзаменационных центрах. Тест охватывает четыре предмета, из которых три являются обязательными, а один выбирается по желанию.

Читай в материале, каковы обязательные предметы на НМТ-2026.

Обязательные предметы НМТ-2026

Пока никаких изменений в проведение НМТ не вносили. Поэтому все будет так, как и в 2025 году.

В 2026 году НМТ будет содержать четыре теста. Три предмета должны обязательно сдать все участники: это украинский язык, математика, история Украины. Остается один дополнительный предмет на выбор. Человек может выбрать среди таких предметов: украинская литература, один из иностранных языков (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика и география.

Предмет, тестирование по которому лицо желает пройти по выбору, оно должно указать при регистрации для участия в НМТ.

Задачи сертификационной работы по математике, истории Украины, биологии, географии, физике и химии будут доступны в переводе на крымскотатарский, польский, румынский и венгерский языки.

Согласно утвержденной модели проведения, участник будет проходить все четыре предметных теста в течение одного дня, разделенного на два этапа. Первый этап продлится 120 минут и предусматривает выполнение задач по украинскому языку и математике. После перерыва начнется второй этап (также 120 минут), на котором участники будут работать над тестами по истории Украины и одного из выбранных предметов.

После прохождения всех блоков НМТ каждый участник сможет ознакомиться с количеством тестовых баллов, набранных в каждом из предметов. Для участия в конкурсном отборе будут учитываться результаты, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов по каждому предмету.

НМТ-2026 останется гибким и адаптированным к реалиям военного времени, обеспечивая прозрачность и объективность оценки знаний будущих студентов.

Сейчас выпускники ожидают результаты НМТ-2025. Читай, когда будут результаты.

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