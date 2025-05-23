Когда будут результаты НМТ-2025: где их искать поступающим

Сейчас абитуриентов интересует, когда будут результаты НМТ, ведь им хочется как можно скорее оценить свои шансы на поступление в высшие учебные заведения. К этим экзаменам готовятся заранее. Раньше это были отдельные экзамены по каждому предмету (ВНО), сейчас в одном экзамене есть блоки с вопросами по разным предметам.

Читай, когда будут известны результаты НМТ-2025 и где их можно просмотреть.

Когда будут результаты НМТ-2025

По информации, обнародованной на сайте УЦОКО, результаты НМТ-2025 по шкале 100–200 баллов с основной сессии будут доступны в личных кабинетах участников до 4 июля. Участники дополнительных сессий смогут ознакомиться со своими баллами до 30 июля.

После завершения основных и дополнительных сессий НМТ-2025 результаты тестирования будут доступны в личных кабинетах участников на соответствующей вкладке. Каждый абитуриент сможет самостоятельно сформировать Информационную карточку со своими баллами. Со своей стороны, Украинский центр оценивания качества образования передаст полученные результаты в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕДЕБО). После этого они автоматически отобразятся в электронных кабинетах абитуриентов.

Для поступления в 2025 году на бакалаврские программы (или магистерские — в случае медицинских специальностей) будут принимать результаты национального мультипредметного теста (НМТ), сданного в таких годах: 2022, 2023, 2024 или 2025. Формула вычисления конкурсного балла утверждена Министерством образования и Украины.

Следует также помнить, что количество и структура тестов НМТ остается неизменной по сравнению с 2024 годом. Участники тестирования будут сдавать НМТ по четырем предметам: три обязательных и один по выбору.

Обязательные предметы:

история Украины;

украинский язык;

математика.

Если ты хочешь сдать НМТ, но находишься не в Украине, то ранее мы рассказывали, как сдать НМТ за границей.

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