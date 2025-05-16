НМТ-2025: сколько будет заданий и как будут начислять баллы

Украинский центр оценки качества образования утвердил общие характеристики предметных тестов на НМТ-2025. Там также объяснили, как будут насчитывать баллы и сколько задач придется пройти участникам. Рассказываем подробности мультипредметного теста в этом году.

НМТ-2025: сколько будет заданий

Как и в прошлом, на тестировании не будет вопросов с открытым ответом. В 2025 году НМТ будет состоять из четырех предметов, три из которых обязательны.

Все абитуриенты будут сдавать экзамен по украинскому языку, математике и истории Украины.

На выбор можно выбрать четвертый предмет из следующего списка:

украинская литература;

иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский);

биология;

химия;

физика;

география.

Формат экзамена в 2025 году не изменится — участники будут сдавать два этапа НМТ в один день.

На тестировании будет выделено 120 минут для выполнения заданий по украинскому языку и математике и еще столько же на тестирование по истории Украины и выбранному учебному предмету.

По большинству предметов на НМТ-2025 будет 30 заданий. В частности, речь идет о таких:

украинский язык;

украинская литература;

история Украины;

биология;

химия;

география.

Тест по математике будет содержать 22 задания, а по физике — 20. Больше всего задач предусмотрено для иностранных языков — 32.

Тестирование по всем предметам будет соответствовать содержанию программ ВНО. Задания по истории Украины будут охватывать период с древнейших времен до событий начала XXI века.

Как будут подсчитывать баллы на НМТ-2025

Участники могут получить максимум 45 баллов по украинскому языку. Для этого нужно правильно выполнить 25 заданий с выбором одного правильного ответа и пять заданий на установление соответствия (от 0 до 4 баллов).

По математике можно получить максимум 32 балла: за 15 заданий с выбором одного правильного ответа, трех заданий на установление соответствия (от 0 до 3 баллов), а также четыре вопроса с кратким ответом (0 или 2 балла).

В случае предоставления правильных ответов на вопросы по истории Украины можно получить максимум 54 балла:

за 20 заданий с выбором одного ответа;

четырех на установление соответствия (от 0 до 3 баллов);

троих на установление правильной последовательности (от 0 до 3 баллов);

трех с выбором трех ответов из семи предложенных (от 0 до 2 баллов).

По украинской литературе можно получить 45 баллов. Тест будет содержать 24 вопроса с выбором одного правильного ответа и пять — на установление соответствий (получить можно от 0 до 4 баллов).

Тестирование по всем иностранным языкам имеет одинаковую структуру. За 32 задания можно получить 32 балла.

В этом году задания будут включать 11 вопросов на установление соответствий, пять — с выбором одного правильного ответа и еще 18 на заполнение пропусков в тексте.

По биологии абитуриенты смогут получить максимум 46 баллов:

за выполнение 24 заданий на один правильный ответ;

четырех — на установление соответствия (от 0 до 4 баллов);

двух — с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов (от 0 до 3 баллов).

На НМТ по физике подготовили 20 заданий, 12 из них по выбору одного правильного ответа, два — на установление соответствий (от 0 до 3 баллов) и шесть с коротким ответом (0 или 2 балла). Максимальная оценка — 32 балла.

В тестировании по химии будет 30 заданий, за них можно получить 40 баллов. 22 вопроса предусматривают выбор одного правильного ответа, еще две задачи — на установление соответствия (от 0 до 2 баллов) и шесть — с кратким ответом (0 или 2 балла).

Тестирование по географии включает 30 вопросов. Предусмотрено 20 вопросов с выбором правильного ответа, четыре на установление соответствий (0 или 2 балла) и шесть с выбором трех ответов из семи предложенных вариантов. Максимальная оценка — 46 баллов.

