Освіта

НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 26 Квітня 2025, 17:15
НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали
Фото Unsplash
НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали
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НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали
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