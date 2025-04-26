НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали

Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів на НМТ-2025. Там також пояснили, як нараховуватимуть бали та скільки завдань доведеться пройти учасникам. Розповідаємо деталі мультипредметного тесту цього року.

НМТ-2025: скільки буде завдань

Як і минулого, на тестуванні не буде питань з відкритою відповіддю. У 2025 році НМТ складатиметься з чотирьох предметів, три з яких є обов’язковими.

Всі абітурієнти складатимуть іспит з української мови, математики та історії України.

На вибір можна обрати четвертий предмет з такого переліку:

українська література;

іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська);

біологія;

хімія;

фізика;

географія.

Формат іспиту у 2025 не зміниться — учасники складатимуть два етапи НМТ в один день.

На тестуванні виділять 120 хвилин для виконання завдань з української мови та математики та ще стільки ж на тестування з історії України та обраного навчального предмета.

У більшості предметів на НМТ-2025 буде 30 завдань. Зокрема йдеться про такі:

українська мова;

українська література;

історія України;

біологія;

хімія;

географія.

Тест з математики міститиме 22 завдання, а з фізики — 20. Найбільше завдань передбачили для іноземних мов — 32.

Тестування з усіх предметів відповідатимуть змісту програм ЗНО. Завдання з історії України охоплюватимуть період від найдавніших часів до подій початку XXI століття.

Як підраховуватимуть бали на НМТ-2025

Учасники можуть отримати максимум 45 балів з української мови. Для цього треба правильно виконати 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді та п’ять завдань на встановлення відповідності (від 0 до 4 балів).

З математики можна отримати максимум 32 бали: за 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді, трьох завдань на встановлення відповідності (від 0 до 3 балів), а також чотири питання з короткою відповіддю (0 або 2 бали).

У разі надання правильних відповідей на запитання з історії України, можна отримати максимум 54 бали:

за 20 завдань з вибором однієї відповіді;

чотирьох на встановлення відповідності (від 0 до 3 балів);

трьох на встановлення правильної послідовності (від 0 до 3 балів);

трьох з вибором трьох відповідей із семи запропонованих (від 0 до 2 балів).

З української літератури можна отримати 45 балів. Тест міститиме 24 питання з вибором однієї правильної відповіді та п’ять — на встановлення відповідностей (отримати можна від 0 до 4 балів).

Тестування з усіх іноземних мов має однакову структуру. За 32 завдання можна отримати 32 бали.

Цього року завдання складатимуться з 11 питань на встановлення відповідностей, п’яти — з вибором однієї правильної відповіді та ще 18 на заповнення пропусків у тексті.

З біології абітурієнти зможуть отримати максимум 46 балів:

за виконання 24 завдань на одну правильну відповідь;

чотирьох — на встановлення відповідності (від 0 до 4 балів);

двох — з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів (від 0 до 3 балів).

На НМТ з фізики підготували 20 завдань, 12 з них на вибір однієї правильної відповіді, два — на встановлення відповідностей (від 0 до 3 балів) та шість з короткою відповіддю (0 або 2 бали). Максимальна оцінка — 32 бали.

У тестуванні з хімії буде 30 завдань, за них можна отримати 40 балів. 22 питання передбачають вибір однієї правильної відповіді, ще два завдання — на встановлення відповідності (від 0 до 2 балів) та шість — з короткою відповіддю (0 або 2 бали).

Тестування з географії включає 30 запитань. Передбачено 20 питань із вибором правильної відповіді, чотири на встановлення відповідностей (0 або 2 бали) та шість з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів. Максимальна оцінка — 46 балів.

Ми також розповідали, коли розпочинається реєстрація на НМТ-2025.

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