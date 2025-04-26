НМТ-2025: скільки буде завдань та як нараховуватимуть бали

Фото Unsplash Український центр оцінювання якості освіти затвердив загальні характеристики предметних тестів на НМТ-2025. Там також пояснили, як нараховуватимуть бали та скільки завдань доведеться пройти учасникам. Розповідаємо деталі мультипредметного тесту цього року. НМТ-2025: скільки буде завдань Як і минулого, на тестуванні не буде питань з відкритою відповіддю. У 2025 році НМТ складатиметься з чотирьох предметів, три з яких є обов’язковими. Всі абітурієнти складатимуть іспит з української мови, математики та історії України. На вибір можна обрати четвертий предмет з такого переліку: українська література; іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська); біологія; хімія; фізика; географія. Формат іспиту у 2025 не зміниться — учасники складатимуть два етапи НМТ в один день. На тестуванні виділять 120 хвилин для виконання завдань з української мови та математики та ще стільки ж на тестування з історії України та обраного навчального предмета. У більшості предметів на НМТ-2025 буде 30 завдань. Зокрема йдеться про такі: українська мова; українська література; історія України; біологія; хімія; географія. Тест з математики міститиме 22 завдання, а з фізики — 20. Найбільше завдань передбачили для іноземних мов — 32. Тестування з усіх предметів відповідатимуть змісту програм ЗНО. Завдання з історії України охоплюватимуть період від найдавніших часів до подій початку XXI століття. Читати на тему НМТ-2025: дата та формат проведення тестування для випускників Читай, коли та як проведуть тестування для абітурієнтів. Як підраховуватимуть бали на НМТ-2025 Учасники можуть отримати максимум 45 балів з української мови. Для цього треба правильно виконати 25 завдань з вибором однієї правильної відповіді та п’ять завдань на встановлення відповідності (від 0 до 4 балів). З математики можна отримати максимум 32 бали: за 15 завдань із вибором однієї правильної відповіді, трьох завдань на встановлення відповідності (від 0 до 3 балів), а також чотири питання з короткою відповіддю (0 або 2 бали). У разі надання правильних відповідей на запитання з історії України, можна отримати максимум 54 бали: за 20 завдань з вибором однієї відповіді; чотирьох на встановлення відповідності (від 0 до 3 балів); трьох на встановлення правильної послідовності (від 0 до 3 балів); трьох з вибором трьох відповідей із семи запропонованих (від 0 до 2 балів). З української літератури можна отримати 45 балів. Тест міститиме 24 питання з вибором однієї правильної відповіді та п’ять — на встановлення відповідностей (отримати можна від 0 до 4 балів). Тестування з усіх іноземних мов має однакову структуру. За 32 завдання можна отримати 32 бали. Цього року завдання складатимуться з 11 питань на встановлення відповідностей, п’яти — з вибором однієї правильної відповіді та ще 18 на заповнення пропусків у тексті. З біології абітурієнти зможуть отримати максимум 46 балів: за виконання 24 завдань на одну правильну відповідь; чотирьох — на встановлення відповідності (від 0 до 4 балів); двох — з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів (від 0 до 3 балів). На НМТ з фізики підготували 20 завдань, 12 з них на вибір однієї правильної відповіді, два — на встановлення відповідностей (від 0 до 3 балів) та шість з короткою відповіддю (0 або 2 бали). Максимальна оцінка — 32 бали. У тестуванні з хімії буде 30 завдань, за них можна отримати 40 балів. 22 питання передбачають вибір однієї правильної відповіді, ще два завдання — на встановлення відповідності (від 0 до 2 балів) та шість — з короткою відповіддю (0 або 2 бали). Тестування з географії включає 30 запитань. Передбачено 20 питань із вибором правильної відповіді, чотири на встановлення відповідностей (0 або 2 бали) та шість з вибором трьох відповідей із семи запропонованих варіантів. Максимальна оцінка — 46 балів. Ми також розповідали, коли розпочинається реєстрація на НМТ-2025.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Вступна кампанія, Навчання, Україна, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter