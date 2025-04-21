НМТ-2025: дата та формат проведення тестування для випускників

Міністерство освіти та науки України ухвалили формат та дату проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. Відповідний наказ набув чинності 27 грудня 2024 року. Читай, що відомо про НМТ-2025 та у скільки етапів відбудеться.

НМТ-2025: дата та формат проведення

У 2025 році Національний мультипредметний тест пройде з 14 травня до 25 липня. Іспит відбуватиметься у форматі комп’ютерного тесту та включатиме два блоки:

основний блок, що складатиметься з трьох обов’язкових предметів — українська мова, математика та історія України;

що складатиметься з трьох обов’язкових предметів — українська мова, математика та історія України; додатковий блок з одним предметом на вибір — українська література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика, хімія або географія.

НМТ-2025 триватиме один день і складатиметься з двох етапів:

перший етап (120 хвилин): завдання з української мови та математики;

другий етап (120 хвилин): завдання з історії України та обраного предмета.

Між етапами запланована 20-хвилинна перерва для абітурієнтів.

Нагадаємо, що в Україні школярі обов’язково складають іспити з трьох предметів: українська мова, математика, історія України. Ще один предмет дозволяється вибрати додатково.

Раніше очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко пояснювала, чому не слід збільшувати цю кількість до п’яти. За таких умов УЦОЯО не зможе проводити оцінювання протягом одного дня.

Тоді учасникам доведеться складати їх в очному форматі й розв’язувати через це фінансові та логістичні питання. Тому ні абітурієнти, ні система не готові до таких змін в умовах війни.

Також ми розповідали, де можна ознайомитися з демонстраційним варіантом НМТ-2025.

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