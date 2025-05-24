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НМТ 2025: що відомо та скільки буде обов’язкових предметів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Травня 2025, 13:45
НМТ 2025: обов'язкові предмети
Фото Pexels
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