НМТ 2025: що відомо та скільки буде обов’язкових предметів

Щороку українські випускники складають іспити, щоб вступити до закладів вищої освіти. До повномасштабного вторгнення це було ЗНО, зараз — НМТ. Але в обох випадках є обов’язкові предмети та на вибір.

Випускники 2025 року уже можуть шукати, скільки обов’язкових предметів НМТ 2025. Адже ще минулого року у Міносвіти говорили про плани змінити процедуру проведення іспитів. Читай, що відомо про НМТ 2025 та які обов’язкові предмети.

НМТ 2025: що відомо

Оновлено 29 жовтня 2024: Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Верховна Рада підтримала законопроект №12053, за яким ЗНО 2025 проводитимуть у форматі НМТ.

Учням, які планують вступати до закладів вищої освіти, доведеться складати чотири іспити: обов’язкові українська мова, математика та історія України, а також предмет на вибір — іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія чи українська література.

Що передувало

У серпні 2023 року заступник міністра освіти Михайло Винницький розповідав для Фактів ICTV, що у 2025 році планують впровадити п’ять предметів НМТ: три обов’язкові та два на вибір. Практика складання іспитів з п’яти предметів вже є в багатьох країнах Європи, зокрема в Польщі.

Однак у вересні 2024 вже стало відомо, що депутати ініціювали законопроект, за яким НМТ 2025 хочуть провести за форматом 2024 року. Тобто, за чотирма предметами.

У документі йдеться, що вступні іспити до закладів вищої освіти наступного року мають відбутися за технологією зовнішнього незалежного оцінювання у форматі НМТ. Три предмети хочуть залишити обов’язковими: українська мова, математика та історія України.

Один предмет лишать на вибір вступника: українська література, географія, біологія, фізика, хімія, іноземні мови — (англійська, німецька, французька, іспанська).

Очільниця Українського Центру Оцінювання Якості Освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю Освіті 24 розповідала, чому не варто впроваджувати НМТ з п’ятьох предметів.

За її словами, перший виклик пов’язаний із логістикою учасників. Найімовірніше, УЦОЯО не зможе проводити оцінювання протягом одного дня, якщо учасники складатимуть вже п’ять предметів. Тоді учасникам НМТ доведеться подорожувати й розв’язувати через це фінансові та логістичні питання.

— Тому мені здається, що до п’яти предметів для всіх учасників точно не готові ні вони, ні система у межах тих умов, в яких ми перебуваємо, — сказала вона.

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Вакуленко додала, що формат іспитів може змінитися після перемоги, як саме — завчасно повідомлять. Можливо, в один день можна буде складати іспит з одного предмета.

— При цьому держава самостійно визначатиме пріоритети, тобто те, які предмети є обов’язковими, а які — за вибором, чому саме так, на які спеціальності тощо, — повідомила очільниця УЦОЯО.

НМТ: обов’язкові предмети

Зараз учасники НМТ мають скласти іспит з трьох обов’язкових блоків: українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.

У майбутньому планують розширити перелік, додавши на вибір: біологію, хімію, фізику або іноземну мову (англійську, німецьку, французьку чи іспанську).

Інколи результати НМТ можуть зовсім не радувати, тоді випускники шукають, чи можна перездати НМТ.

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