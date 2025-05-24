НМТ 2025: что известно и сколько будет обязательных предметов

Каждый год украинские выпускники сдают экзамены, чтобы поступить в учреждения высшего образования. До полномасштабного вторжения это было ВНО, сейчас — НМТ. Но в обоих случаях есть обязательные предметы и на выбор.

Выпускники 2025 года уже могут искать, сколько обязательных предметов НМТ 2025. Ведь еще в прошлом году в Минобразования говорили о планах пересмотреть процедуру проведения экзаменов. Читай, что известно о НМТ 2025 и какие обязательные предметы.

НМТ 2025: что известно

Обновлено 29 октября 2024: Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада поддержала законопроект №12053, по которому ВНО 2025 будут проводить в формате НМТ.

Ученикам, которые планируют поступать в заведения высшего образования, придется сдавать четыре экзамена: обязательные украинский язык, математика и история Украины, а также предмет на выбор — иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература.

Что заявляли раньше

В августе 2023 года заместитель министра образования Михаил Винницкий рассказал для Фактов ICTV, что в 2025 году планируют внедрить пять предметов НМТ: три обязательных и два на выбор. Практика сдачи экзаменов по пяти предметам уже существует во многих странах Европы, в частности в Польше.

Однако в сентябре 2024 уже стало известно, что депутаты инициировали законопроект, по которому НМТ 2025 хотят провести по формату 2024 года. То есть по четырем предметам.

В документе говорится, что вступительные экзамены в учреждения высшего образования в следующем году должны пройти по технологии внешнего независимого оценивания в формате НМТ. Три предмета хотят оставить обязательными: украинский язык, математика и история Украины.

Один предмет оставят на выбор поступающего: украинская литература, география, биология, физика, химия, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский).

Руководитель Украинского Центра Оценивание Качества Образования Татьяна Вакуленко в интервью Освіта 24 рассказывала, почему не следует внедрять НМТ по пяти предметам.

По ее словам, первый вызов связан с логистикой участников. Скорее всего, УЦОКО не сможет проводить экзамены в течение одного дня, если участники будут сдавать уже пять предметов. Тогда участникам НМТ придется путешествовать и решать из-за этого финансовые и логистические вопросы.

— Поэтому, мне кажется, что к пяти предметам для всех участников точно не готовы ни они, ни система в тех условиях, в которых мы находимся, — сказала она.

Читать по теме Сколько действителен сертификат НМТ 2024 и можно ли воспользоваться им в следующем году Сколько действителен НМТ в Украине и будут ли результаты тестирования 2024 актуальны на следующий год — читай в материале

Вакуленко добавляет, что формат экзаменов может измениться после победы, как именно — заблаговременно сообщат. Возможно, в один день можно будет сдавать экзамен по одному предмету.

— При этом государство будет самостоятельно определять приоритеты, то есть, какие предметы обязательны, а какие — на выбор, почему именно так, на какие специальности и тому подобное, — сообщила глава УЦОКО.

НМТ: обязательные предметы

Сейчас участники НМТ должны сдать экзамен из трех обязательных блоков: украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор.

В будущем планируют расширить список, добавив на выбор: биологию, химию, физику или иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский).

Иногда результаты НМТ могут совсем не радовать, тогда выпускники ищут, можно ли пересдать НМТ.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.