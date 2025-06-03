Можно ли пересдать НМТ в следующем году и повторно попробовать свои силы

Сессия НМТ-2025 продолжается, однако не всем удается сдать экзамены с первого раза. По разным объективным причинам абитуриентов может ждать неудача. Впрочем, это легко поправить, попытавшись зарегистрироваться на дополнительную сессию.

Однако если НМТ не сдано из-за низких баллов, то участие в дополнительной сессии невозможно. В таком случае есть один вариант — попробовать свои силы в следующем году. А можно ли пересдать НМТ на следующий год рассказываем дальше.

Можно ли пересдать НМТ на следующий год

На этот вопрос есть однозначный ответ — можно. Однако только тем, кто не смог получить финальный балл по уважительным причинам. Об этом рассказала в интервью для Украинской правды директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко.

Уважительные причины пересдать НМТ:

плохое самочувствие;

длительная воздушная тревога;

технические проблемы в экзаменационном центре, которые не удалось устранить.

Если одна из этих причин будет подтверждена, результаты предыдущего теста будут аннулированы. Однако также такая процедура возможна при списывании или выявлении у поступающего каких-либо средств технической связи или их частей. Но в этом случае абитуриент не сможет получить право пересдать экзамен.

А для того, чтобы пересдать НМТ в следующем году, нужно прежде всего предоставить документы, подтверждающие уважительную причину, по которой предварительный тест невозможно было сдать, или абитуриент не смог явиться на тестирование. Далее специалисты регионального центра оценивания качества образования рассматривают причины пропуска теста и принимают решение, допустить ли человека к следующему экзамену.

Чтобы подать документы для последующего текстирования, нужно дождаться регистрации на национальный мультипредметный тест в следующем году и создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Для этого нужно дождаться регистрации на национальный мультипредметный тест в следующем году и создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Для регистрации необходимо ввести персональные данные: копии паспорта и идентификационного кода. В этом году их можно было подтвердить через приложение Дія.

Также сохраняется возможность загрузки сканкопий и/или фотокопий документов.

Важный момент: при наличии полного общего среднего образования нужно указать соответствующий статус — выпускник прошлых лет. В соответствующем поле нужно скачать копию своего аттестата или другого документа по образованию.

Затем нужно действовать по стандартной схеме: выбрать учебные предметы по выбору и населенный пункт в Украине или за границей, где есть возможность пройти НМТ.

Последний этап — внести фотокопии документов, без которых регистрация на НМТ невозможна:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий информацию об образовании: для выпускников прошлых лет свидетельства о среднем образовании;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Затем необходимо отправить внесенную информацию и документы на обработку в центр оценки качества образования, нажав соответствующую кнопку в сервисе.

Пересдавать мультипредметный тест можно ежегодно, даже при наличии дипломов о высшем или профессионально-техническом образовании.

А вот когда можно пересдать НМТ в следующем году станет известно, когда начнется вступительная кампания 2026 года. Следить за всеми изменениями и дополнительной информацией можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Если тебе удалось составить НМТ с первого раза — поздравляем! Но вдруг тебе захочется воспользоваться сертификатом о сдаче экзамена повторно, вот информация о том, сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы за ними поступать.

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