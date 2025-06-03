Стиль жизни

Можно ли пересдать НМТ в следующем году и повторно попробовать свои силы

Ирина Танасийчук, журналист сайта 03 июня 2025, 18:45
Можно ли пересдать НМТ на следующий год
Фото Pexels

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