Образование

Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать

Диана Просяник, редактор сайта 27 апреля 2025, 14:45
Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать
Фото Pexels
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Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать
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