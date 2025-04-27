Сколько лет действительны результаты НМТ и можно ли в последующие годы по ним поступать

Ежегодно ученики 11 классов находятся не только в ожидании долгожданного выпускного вечера, но и активно готовятся к вступительным экзаменам. Раньше это было внешнее независимое оценивание, а с началом полномасштабной войны ввели Национальный мультипредметный тест.

Основными изменениями в этих тестированиях является то, что теперь выпускники сдают все предметы в один день, за компьютером и имеют меньшее количество вопросов. И вот после получения результатов у большого количества абитуриентов может возникнуть вопрос: сколько действительно НМТ. Поэтому давайте разберемся в этом вопросе вместе.

Сколько лет действительны результаты УМТ

НМТ — это относительно новый способ проверки знаний школьников. Его впервые провели в 2022 году. Тогда дети могли поступать по результатам ВНО 2019-2021 годов и НМТ 2022 года.

В 2023 году абитуриенты подавали документы в вузы по сертификатам ВНО 2020 и 2021 годов, а также НМТ 2022 и 2023 годов.

Относительно того, сколько действительно НМТ и будут ли действительными результаты НМТ предыдущих лет в 2025 году пока неизвестно. Однако отметим, что ранее абитуриенты могли подавать документы в университеты с сертификатами внешнего независимого оценивания в течение трех лет с момента сдачи экзамена.

То есть если ученик сдавал ВНО, например, в 2019 году, то в университет сертификаты можно было подавать до 2022 года включительно.

Вскоре в Министерстве образования и науки Украины должны обнародовать информацию о том, будут ли действовать сертификаты НМТ предыдущих лет во вступительной кампании в 2025 году.

Но важно не медлить, и начать готовиться к экзамену заранее, чтобы получить хороший результат. А подробнее о нововведениях, которые будут ожидать выпускников школ на НМТ-2025 и какие обязательные предметы нужно сдавать мы рассказывали ранее.

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