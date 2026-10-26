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Протесты во Франции 2026: что известно о ситуации в стране

Марина Слизовская, редактор сайта 26 октября 2026, 17:30 3 мин.
что происходит во Франции
Фото Getty Images

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