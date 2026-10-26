Протесты во Франции 2026: что известно о ситуации в стране

Во Франции в прошлую субботу, 24 октября, продолжились масштабные протесты против высокой стоимости жизни и поддержки требований учеников старших классов. По данным министерства внутренних дел, в этот день на улицы городов вышли около 410 тыс. демонстрантов, а по подсчетам ведущего профсоюза страны CGT — около 800 тыс. демонстрантов.

По сравнению с протестами 17 октября, которые запомнились масштабными столкновениями и мародерством, очередной этап демонстраций носил в основном мирный характер, хотя были зафиксированы новые столкновения между протестующими и правоохранителями, а также аресты, сообщает издание Le Monde.

Рассказываем, что происходит во Франции и чего требуют протестующие.

Протесты во Франции 2026: причины

Протесты во Франции начались в сентябре с мирных митингов педагогов и учащихся из-за ряда накопившихся проблем в сфере образования, в частности, недостатка учителей, запущенного состояния школ и в целом ненадлежащих условий обучения. Французское правительство также сообщило о предстоящем сокращении расходов на социальную сферу, что еще больше возмутило педагогов и старшеклассников.

Однако по мере того, как недовольство распространялось по стране, к ранее озвученным проблемам стали прилагаться новые претензии к политике действующей власти. К социальным протестам присоединились работники госсектора, пожарные, фермеры, появились также среди протестующих и сторонники ультралевых политических сил. Они вышли на улицы из-за низких заработных плат, высоких цен на топливо и отсутствия соответствующей поддержки властями сфер, страдающих из-за роста стоимости топлива.

В конце концов на фоне мирных демонстраций с конкретными требованиями началось мародерство, поджог зданий и многочисленные стычки с правоохранителями. Тысячи протестующих были арестованы, а правоохранители стали более жестко реагировать на беспорядки.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр, президент США Дональд Трамп, а также некоторые политики ультраправых сил Франции заявили об ответственности мигрантов в хаосе и погромах во время французских протестов.

В то же время французские власти отметили, что за многочисленные правонарушения ответственны радикальные силы, в частности ультралевые, и они должны быть в конце концов привлечены к ответственности за совершенное.

Что известно о последних событиях во Франции

В ходе нового этапа протестов во Франции 24 октября было задержано более 1 тыс. человек. Активные участники демонстраций уже заявили о планах продолжить выходить на улицы и требовать изменений в эту субботу, 31 октября.

Между тем, французские профсоюзы призвали к проведению так называемой межпрофсоюзной мобилизации с требованиями повышения зарплат в следующий четверг, 5 ноября.

Сегодня, 26 октября, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о принятии конкретных мер по удовлетворению требований старшеклассников. При этом он ожидает, что в следующие выходные могут возникнуть новые беспорядки, передает France24.

Масштабные демонстрации проходят во Франции за полгода до президентских выборов. Поэтому разные политические силы страны пытаются использовать тему социального напряжения во Франции в свою пользу.

Напомним, что в прошлом году бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к лишению свободы.

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