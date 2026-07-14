Финал ЧМ-2026: когда будет решающий матч и где он пройдет

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые в истории принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика, выходит на финишную прямую. До завершения турнира осталось всего несколько матчей, а главная интрига — кто станет новым чемпионом мира — разрешится уже в ближайшие дни.

Нынешний мундиаль уже вошел в историю. Впервые в полуфинал вышли сборные, занимающие первые четыре места в мировом рейтинге ФИФА.

Финал ЧМ-2026: где пройдет решающий матч

Главный матч турнира примет стадион MetLife Stadium, расположенный в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США).

Арена является одной из крупнейших в Северной Америке и способна вместить около 82,5 тысячи зрителей. Именно здесь определится обладатель главного футбольного трофея планеты.

Международная федерация футбола (ФИФА) определила, что финал чемпионата мира 2026 года состоится в воскресенье, 19 июля. Именно в этот день две сильнейшие сборные турнира выйдут на поле, чтобы побороться за звание чемпиона мира.

Для украинских болельщиков стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Ожидается, что финал станет одним из самых рейтинговых спортивных событий года, ведь за матчем традиционно будут следить сотни миллионов зрителей по всему миру.

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Где смотреть финал ЧМ-2026

В Украине официальным транслятором чемпионата мира является MEGOGO.

В прямом эфире финальный поединок можно будет посмотреть на канале Megogo Футбол Первый. Кроме того, матч покажут бесплатно на телеканале Megogo Спорт в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях.

Напомним, титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины. В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре аргентинцы победили команду Франции в драматичной серии послематчевых пенальти и в третий раз в своей истории завоевали главный футбольный трофей.

Ранее мы писали о рейтинге сборных ФИФА 2026: кто возглавляет список лучших футбольных команд мира.

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