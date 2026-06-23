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Сколько голов забил Мбаппе на всех чемпионатах мира и насколько близко новый рекорд

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 23 июня 2026, 19:00 2 мин.
сколько голов у мбаппе на чм
Фото Getty Images

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