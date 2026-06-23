Сколько голов забил Мбаппе на всех чемпионатах мира и насколько близко новый рекорд

Капитан сборной Франции и форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе продемонстрировал феноменальную результативность на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2026 года, вплотную приблизившись к званию абсолютного рекордсмена в истории Мундиалов.

Читай в материале, сколько голов у Мбаппе на ЧМ за всю его карьеру и как близко игрок до топов.

Сколько голов у Мбаппе на Чемпионатах мира

В матче второго тура против сборной Ирака, который проходил в Филадельфии и прерывался более чем на два часа из-за сложных погодных условий, нападающий отличился дублем.

Французы одержали победу, а сам Мбаппе забил свой 15-й и 16-й голы в рамках мировых первенств.

Благодаря этому достижению Килиан настиг легендарного немецкого форварда Мирослава Клозе, в вызове которого долгое время находился исторический рекорд у 16 ​​забитых мячей. Впереди французского нападающего остается лишь аргентинец Лионель Месси, который имеет в своем активе 18 голов.

Текущий Мундиаль стал для французского нападающего третьим в профессиональной карьере, и его общая статистика забитых мячей распределилась следующим образом:

ЧМ-2018: 4 гола (получение титула чемпиона мира в возрасте 19 лет);

ЧМ-2022: 8 голов (титул лучшего бомбардира турнира и выход в финал);

ЧМ-2026: 4 гола (2 мяча в первом туре против Сенегала и 2 мяча во втором туре против Ирака).

Помимо повторения рекорда Клозе поединок против Ирака стал для Килиана Мбаппе знаковым юбилеем — форвард провел свой 100-й матч в составе национальной сборной Франции.

На его счету 60 забитых мячей за сборную, что закрепляет его статус лучшего бомбардира в истории французской команды, где он уже обошел Оливье Жиру и Жюста Фонтена по количеству голов на мировых первенствах.

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