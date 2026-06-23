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Скільки голів забив Мбаппе на всіх Чемпіонатах світу та наскільки близько новий рекорд

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 23 Червня 2026, 19:00 2 хв.
скільки голів у мбаппе на чс
Фото Getty Images

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