Скільки голів забив Мбаппе на всіх Чемпіонатах світу та наскільки близько новий рекорд

Капітан збірної Франції та форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе продемонстрував феноменальну результативність на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, впритул наблизившись до звання абсолютного рекордсмена в історії Мундіалів.

Читай в матеріалі, скільки голів у Мбаппе на ЧС за всю його кар’єру та як близько гравець до топів.

Скільки голів у Мбаппе на Чемпіонатах світу

У матчі другого туру проти збірної Іраку, який проходив у Філадельфії та переривався більш ніж на дві години через складні погодні умови, нападник відзначився дублем.

Французи здобули перемогу, а сам Мбаппе забив свій 15-й та 16-й голи у межах світових першостей.

Завдяки цьому досягненню Кіліан наздогнав легендарного німецького форварда Мірослава Клозе, у виклику якого тривалий час перебував історичний рекорд у 16 забитих м’ячів. Наразі попереду французького нападника залишається лише аргентинець Ліонель Мессі, який має у своєму активі 18 голів.

Поточний Мундіаль став для французького нападника третім у професійній кар’єрі, і його загальна статистика забитих м’ячів розподілилася таким чином:

ЧС-2018: 4 голи (здобуття титулу чемпіона світу у віці 19 років);

ЧС-2022: 8 голів (титул найкращого бомбардира турніру та вихід до фіналу);

ЧС-2026: 4 голи (2 м’ячі у першому турі проти Сенегалу та 2 м’ячі у другому турі проти Іраку).

Окрім повторення рекорду Клозе, поєдинок проти Іраку став для Кіліана Мбаппе знаковим ювілеєм — форвард провів свій 100-й матч у складі національної збірної Франції.

Наразі на його рахунку 60 забитих м’ячів за збірну, що закріплює його статус найкращого бомбардира в історії французької команди, де він уже обійшов Олівьє Жиру та Жюста Фонтена за кількістю голів на світових першостях.

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