Коли весілля Роналду та Джорджини: останні подробиці про майбутню церемонію

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес досі офіційно не підтвердили дату весілля, але у ЗМІ активно обговорюють можливу церемонію.

За неофіційними даними, весілля зіркового форварду може відбутися вже найближчими днями. Ця подія має стати кульмінацією історії кохання, яка триває майже десять років.

Що відомо про майбутнє весілля Роналду і Джорджини — ми зібрали лише достовірну інформацію з відкритих джерел.

Коли відбудеться весілля Кріштіану Роналду і Джорджини Родрігес

Поки Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес офіційно не оголосили дату весілля, одразу кілька європейських ЗМІ повідомляють, що церемонія може відбутися вже 8 серпня 2026 року на острові Мадейра — батьківщині футболіста. Водночас самі зіркові закохані поки не підтвердили ці відомості.

За даними британських та іспанських видань, вінчання планують провести в одному із соборів Фуншала, а святковий прийом — у розкішному готелі Savoy Palace.

Повідомляється, що для гостей можуть забронювати кілька поверхів готелю, а саме весілля відбудеться у закритому форматі без доступу преси.

Роналду та Джорджина разом із 2016 року. Вони познайомилися, коли Родрігес працювала в бутіку Gucci у Мадриді.

За цей час пара створила велику родину з п’ятьма дітьми, а влітку 2025 року оголосила про заручини. Тоді Джорджина показала у соцмережах розкішну заручальну каблучку, і написала, що відповіла футболісту “так”.

Від чого залежала дата весілля Роналду і Джорджини

Раніше Роналду розповідав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану, що вони з Джорджиною не поспішали призначати дату весілля.

За словами футболіста, вони планували одружитися після завершення чемпіонату світу 2026 року. Кріштіану навіть жартував, що мріє святкувати весілля вже з трофеєм мундіалю, хоча казав, що остаточне рішення за Джорджиною, яка не любить гучних святкувань.

Футболіст також пояснював, чому зробив пропозицію саме після багатьох років стосунків. За його словами, для такого кроку потрібен був правильний момент. Він назвав Джорджину любов’ю свого життя і зізнався, що був упевнений у своєму рішенні не лише тому, що вона є матір’ю їхніх дітей, а й тому, що саме з нею хоче провести все життя.

Роналду згадував і саму пропозицію руки та серця. Він довго шукав каблучку, про яку мріяла Джорджина, а вирішальний момент настав пізно ввечері вдома, коли їхні доньки вже спали.

За словами футболіста, це сталося спонтанно, без заздалегідь підготовленого сценарію, а найціннішим для нього було те, що Джорджину більше зворушила сама пропозиція, ніж коштовна прикраса.

Кріштіану та Джорджина разом виховують двох спільних доньок — Алану Мартіну та Беллу, а також Джорджина бере активну участь у вихованні трьох старших дітей футболіста.

Джерело інформації: Сnnbrasil.

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