Стиль життя Шоу-біз

Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес: усе про заручини століття

Ольга Петухова, редакторка сайту 12 Серпня 2025, 13:02
роналду зробив пропозицію
Кріштіану Роналду Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь