Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес: усе про заручини століття

Мегазірка футболу Кріштіану Роналду офіційно вже не холостяк. Разом із давньою подругою, аргентинською моделлю Джорджиною Родрігес, він оголосив про заручини, підтвердивши чутки, які останнім часом активно обговорювалися в медіа.

Як Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині — дізнайся подробиці зворушливої події.

Кріштіану Роналду після дев’яти років стосунків зробив пропозицію Джорджині Родрігес

Романтична пропозиція руки й серця сталася в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де пара нині живе: футболіст з 2022 року має контракт із місцевим клубом Аль-Наср.

Через культурні та релігійні традиції в країні вкрай несхвально ставляться до пар, які не оформлюють шлюб офіційно, проте для зіркової пари робили виключення, намагаючись не коментувати їхні стосунки.

Але тепер Кріштіану Роналду та Джорджині Родрігес точно не дорікатимуть. Джорджина виклала в Іnstagram фото обручки — подарунка коханого.

Вона прикрашена величезним овальним діамантом, обрамленим боковими каменями. Ювелірні експерти оцінюють коштовність у 2-5 мільйонів доларів, а розмір діаманта, за попередніми прогнозами, може становити від 15 до 37 каратів.

У підписі до світлини Джорджина Родрігес поділилася своєю відповіддю на пропозицію Кріштіану Роналду: Так, у цьому й усіх моїх життях. Знімок швидко розлетівся Мережею, викликавши тисячі привітань від фанатів і друзів пари і майже дев’ять мільйонів лайків.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес: історія стосунків

Пара познайомилася у 2016 році в Мадриді, де Джорджина працювала у бутіку Gucci, а Роналду виступав за Реал. Через кілька днів вони випадково перетнулися на вечірці бренду Dolce & Gabbana, і саме тоді, за словами Джорджини, іскра спалахнула по-справжньому.

У 2017 році Джорджина вже весь час супроводжувала Роналдо на його матчах та заходах. Того ж року у пари народилася донька Алана Мартіна, і Джорджина взяла на себе роль мами для трьох дітей Роналду від попередніх стосунків та сурогатного материнства — Кріштіану-молодшого і близнюків Єви та Матео.

У 2022 році пара перенесла важке потрясіння: Джорджина після пологів втратила одного з новонароджених близнюків. Але їхня донька Белла Есмеральда вижила.

Тепер Роналдо і Родрігес разом виховують п’ятьох дітей і частенько діляться своїм особистим життям у соцмережах.

Джорджина стала публічною фігурою, знімається для глянцевих журналів і навіть отримала власне реаліті-шоу на Netflix — Soy Georgina, в якому показує закулісся їхніх стосунків.

