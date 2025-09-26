Що потрібно для вінчання: символіка від ікон до хусточок

Якщо твої з партнером стосунки — справжні, якщо ви обидва впевнені, що хочете бути разом, які б перешкоди не чинила доля, тоді ви вже точно готові до вінчання.

Тож як правильно підійти до організації ритуалу і що потрібно взяти з собою у церкву на вінчання — розказуємо детально.

Що потрібно для вінчання

Вінчання — це не просто гарний обряд, це одне з семи найважливіших церковних таїнств. Аби відчути його сакральну силу, потрібно розуміти його духовний сенс.

Вважається, що під час вінчання чоловік і жінка ніби поєднуються в одне неділиме ціле, а Господь благословляє пару, даруючи їй благодать для любові та народження дітей.

Щоб прийняти це таїнство, варто підготуватися не лише зовні, а й внутрішньо — перед вінчанням молитися, постувати, посповідатися та причаститися.

І, звісно, завчасно подбати про все необхідне для церемонії.

Що потрібно для вінчання в церкві: список речей та документів

Спочатку розглянемо, які саме предмети знадобляться для проведення ритуалу вінчання. Ось їхній точний перелік:

Ікони вінчальні — Спасителя і Пресвятої Богородиці (можна придбати в храмі). Вінчальні свічки (можна придбати в храмі). Два рушники для ікон. Рушник під ноги — його вважають символом благословення спільної дороги. Рушник для пов’язування рук — на знак єдності та нерозривності шлюбу. Чотири малі хусточки — для свічок, щоб віск не капав на руки. Ваші обручки — як символ вічності любові. Пляшку червоного сухого або напівсухого вина — для чину спільної чаші.

Також потрібно подбати про документи. Не в усіх церквах, і не завжди вимагають свідоцтво про шлюб, але варто бути готовим, що про нього спитають.

У вінчанні можуть відмовити, якщо виявиться, що один з наречених перебуває в офіційному шлюбі з іншою особою. Саме щоб не виникло подібного казусу, в храмі можуть попросити відповідну довідку з РАЦСу — про розлучення чи про відсутність іншого шлюбу.

Окрім того, можуть запитати документ про хрещення. Наречений і наречена мають бути єдиної віри, а якщо хтось із майбутнього подружжя не приймав хрещення, то вінчання неможливе, поки він (вона) не охреститься.

Охреститися потрібно щонайменше за місяць до дати вінчання.

Як потрібно підготуватися до вінчання та яким має бути дрес-код

Для церемонії існує певний дрес-код зі своїми обмеженнями. Звісно, наречена на вінчанні може бути у весільній сукні, за умови, що її довжина нижче коліна, а ліф без надто глибокого декольте. Допускається відкрита спина, але плечі мають бути прикриті. Рукави можуть бути довгими або три чверті.

Бажано, щоб наречений був у костюмі або у спокійному одязі без епатажних елементів типу яскравих кросівок чи райдужної краватки.

Зазвичай на вінчання беруть двох свідків, які триматимуть над головами наречених вінці.

Якщо ви проводите церемонію без друзів, вінці просто вдягають на голови — так теж буде правильно.

І молодим, і свідкам потрібно мати натільні хрестики. А нареченим перед вінчанням бажано пройти обряд своєрідного очищення — за кілька днів до церемонії почати постувати, читати молитви, в яких просити Бога дати мудрість, любов і вірність вашому подружжю.

Обов’язково перед вінчанням прийти на сповідь і причаститися.

І останнє: священники просять бути у церкві перед церемонією завчасно, хоча б хвилин за п’ятнадцять до початку.

